BMO frigør kapital: Overfører kreditrisiko på lån for 5 mia. dollar til investorer

Bank of Montreal har gennemført to risikooverførsler dækkende cirka 5 mia. dollar i erhvervslån – et tegn på stigende investorappetit på instrumentet.

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Bank of Montreal (BMO) har for nylig gennemført to betydelige risikooverførsler, der tilsammen dækker omkring 5 milliarder dollar i erhvervslån. Det gør den canadiske storbank til den seneste i rækken af landets finansinstitutter, der udnytter den kraftige investorefterspørgsel efter denne type instrumenter. Det oplyser Financial Post, mens Bloomberg ifølge Investing.com bekræfter samme transaktion.

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Transaktionerne, kendt som Significant Risk Transfers (SRT), gør det muligt for banker at flytte kreditrisikoen på en portefølje af lån videre til eksterne investorer, ofte i form af syntetiske obligationer eller lignende strukturerede produkter. Banken beholder selve lånene på balancen, men slipper for den regulatoriske kapital, den ellers skulle binde for at dække eventuelle tab.

Hvad er en risikooverførsel, og hvorfor gør BMO det nu?

SRT-instrumentet fungerer i praksis som en forsikring mod kredittab. Investorer – typisk kreditfonde, forsikringsselskaber og specialiserede investeringsselskaber – påtager sig den første del af eventuelle tab på en udpeget låneportefølje mod en løbende betaling fra banken. Til gengæld frigøres kapital, som banken kan bruge til at udlåne mere, tilbagekøbe aktier eller udbetale udbytte.

Ifølge Financial Post er BMO langtfra alene om at benytte sig af mekanismen. Flere canadiske storbanker har i stigende grad søgt mod SRT-markedet, drevet af stærk efterspørgsel fra investorer, der jagter attraktive risikojusterede afkast i en periode med relativt høje renter. Bloomberg-oplysningerne, som Investing.com gengiver, understøtter billedet af, at aftalen med BMO er en del af denne bredere tendens i den canadiske banksektor.

Et voksende marked med rødder i europæisk regulering

SRT-transaktioner har længe været udbredt blandt europæiske banker, hvor instrumentet historisk har været et anerkendt værktøj til at optimere kapitalkravene under EU’s kapitalkravsforordning (CRR). De seneste år har markedet imidlertid bredt sig til Nordamerika, hvor både amerikanske og canadiske banker i stigende grad benytter samme metode til at styre deres risikovægtede aktiver.

For danske og europæiske investorer, der følger bankaktier, er udviklingen interessant af flere grunde. Dels fordi det viser, at appetitten på kreditrisiko fortsat er stor globalt, dels fordi det signalerer, at banker verden over aktivt arbejder på at frigøre kapital – hvilket kan understøtte fremtidige udbytter og aktietilbagekøb. Flere større danske og nordiske banker har da også tidligere benyttet lignende strukturer for at optimere deres kapitalprocenter under de europæiske Basel-regler.

Betydning for investorer

For BMO-aktionærer betyder de to transaktioner, at banken potentielt får mere manøvrerum i sin kapitalstruktur uden at skulle sælge selve lånene fra bogen. Det kan give banken bedre mulighed for at vokse sin udlånsforretning eller returnere kapital til aktionærerne, uden at det går ud over de lovpligtige kapitalbuffere.

Samtidig understreger sagen, hvor centralt SRT-markedet er blevet for store bankers kapitalstyring globalt. For investorer, der ønsker eksponering mod kreditrisiko uden at eje bankaktier direkte, repræsenterer denne type instrumenter en alternativ indgang til kreditmarkedet – dog med en kompleksitet, der kræver grundig forståelse af den underliggende låneportefølje og risikostruktur.

Hverken Financial Post eller Investing.com oplyser konkrete detaljer om, hvilke investorer der har deltaget i BMO’s transaktioner, eller hvilken pris banken har betalt for risikooverførslen. Det er heller ikke oplyst, præcis hvilke typer erhvervslån de 5 milliarder dollar dækker.

Kilder: Financialpost, Investing.com