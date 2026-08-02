BNB Chain sagsøger tidligere ansat for meme-coin lavet af undervisningswallet

BNB Chain går rettens vej mod en tidligere medarbejder, der angiveligt brugte en wallet fra et tutorial-video til at lancere en meme-coin og tjene op mod 638.000 dollar.

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BNB Chain har indledt juridiske skridt mod en tidligere medarbejder, der ifølge det Binance-tilknyttede netværk skal have brugt en wallet fra en intern undervisningsvideo til at lancere en meme-coin og efterfølgende tjene betydelige summer på den. Det oplyser BNB Chain selv, mens den blockchain-analyserende konto Lookonchain har kortlagt transaktionerne bag sagen, skriver BeInCrypto og The Block.

Ifølge Lookonchains gennemgang af on-chain-data købte den tidligere ansatte omkring 80 procent af det samlede udbud af tokenet ASTEROID for cirka 10.000 dollar, kort efter at wallet-adressen – som oprindeligt var oprettet til en officiel tutorial om, hvordan man bruger BNB Chains værktøjer – blev brugt til at udstede tokenet. Størstedelen af beholdningen blev efterfølgende solgt igen for i alt omkring 638.000 dollar, fremgår det af analysen, som er gengivet af The Block.

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BNB Chain bekræfter over for medierne, at man forfølger sagen juridisk mod den tidligere medarbejder. Netværket har ikke offentliggjort navnet på personen eller de præcise juridiske skridt, men understreger, at brugen af en intern, offentligt tilgængelig wallet-adresse fra en undervisningssammenhæng til privat gevinst betragtes som et alvorligt tillidsbrud.

Fra undervisningsmateriale til handelsobjekt

Sagens kerne er, at en wallet-adresse, der oprindeligt blev delt offentligt som eksempel i en officiel tutorial fra BNB Chain, tilsyneladende stadig var aktiv og kontrolleret af den tidligere medarbejder på det tidspunkt, hvor meme-tokenet ASTEROID blev lanceret. Da adressen var kendt fra det offentlige undervisningsmateriale, kunne andre investorer få indtryk af en form for officiel tilknytning til BNB Chain, hvilket ifølge kritikere kan have påvirket interessen for tokenet.

Det er netop den mulige sammenblanding af en officiel wallet og et privat, spekulativt token-projekt, som synes at være omdrejningspunktet for BNB Chains beslutning om at rejse sagen. Hverken BeInCrypto eller The Block oplyser på nuværende tidspunkt, hvilken domstol sagen forventes at blive ført ved, eller hvornår en afgørelse kan ventes.

Endnu et eksempel på meme-coin-risici

Sagen føjer sig til en række episoder, hvor meme-coins er blevet brugt til hurtig spekulation, ofte med tvivlsom gennemsigtighed om, hvem der reelt står bag lanceringen. For danske og internationale kryptoinvestorer er sagen en påmindelse om, at selv projekter med tilsyneladende tilknytning til kendte blockchain-netværk ikke nødvendigvis er officielt sanktionerede eller sikre investeringer.

BNB Chain er en af de mest udbredte blockchain-infrastrukturer og har tætte bånd til kryptobørsen Binance. Sager som denne kan potentielt påvirke tilliden til, hvordan netværket håndterer intern sikkerhed og adgang til wallets, der bruges i offentligt undervisningsmateriale – noget der kan få betydning for, hvordan lignende ressourcer fremover udformes på tværs af branchen.

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Kilder: Beincrypto, Theblock