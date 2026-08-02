BNB Chain trækker i land: Sagsøger tidligere ansat for memecoin-kup

BNB Chain forfølger juridiske skridt mod en tidligere medarbejder, der angiveligt brugte en intern undervisnings-wallet til at lancere en uautoriseret memecoin.

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BNB Chain har indledt juridiske skridt mod en tidligere medarbejder, som ifølge selskabet skal have misbrugt en intern undervisnings-wallet til at lancere en memecoin uden virksomhedens tilladelse. Det oplyser BNB Chain selv, skriver Cointelegraph.

Den pågældende wallet var oprindeligt tiltænkt undervisningsformål – altså et internt værktøj, der skulle bruges til at demonstrere blockchain-funktioner eller uddanne medarbejdere i, hvordan man opretter tokens på kæden. I stedet skal den tidligere ansatte have anvendt adgangen til at skabe en reel memecoin, der efterfølgende blev handlet på det åbne marked.

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Milliondollar-gevinst på uautoriseret token

Ifølge on-chain-analysetjenesten Lookonchain, som citeres af The Block, købte den tidligere medarbejder omkring 80 procent af den samlede beholdning i memecoinen ASTEROID for cirka 10.000 dollar. Efterfølgende solgte vedkommende størstedelen af beholdningen igen og indkasserede et provenu på omkring 638.000 dollar.

Manøvren følger et mønster, der er velkendt fra kryptoverdenens mere lyssky hjørner: En insider skaffer sig en stor andel af en nylanceret token til minimal pris, hvorefter tokenen pumpes og sælges til andre investorer, som typisk sidder tilbage med et betydeligt tab. BNB Chain understreger, at selskabet hverken har godkendt eller autoriseret lanceringen af ASTEROID.

Sagen understreger risici ved intern adgang

Sagen kaster lys over en risiko, som mange kryptoprojekter og børser står over for: Medarbejdere med intern adgang til udviklingsværktøjer, testmiljøer eller wallets kan i teorien misbruge den tillid, de er blevet vist, til personlig vinding. BNB Chain har ikke offentliggjort yderligere detaljer om identiteten på den tidligere medarbejder eller det konkrete stadie i den juridiske proces.

For danske investorer, der handler tokens på BNB Chain eller andre blockchains, er sagen en påmindelse om, at memecoins fortsat er et af de mest risikofyldte segmenter i kryptomarkedet. Manglende regulering og gennemsigtighed omkring, hvem der reelt står bag en given lancering, gør det svært for almindelige investorer at vurdere, om en token er legitim, eller om den blot er et redskab til hurtig profit for en velinformeret indsider.

Endnu et eksempel på insider-risiko i kryptobranchen

BNB Chain er blandt de største blockchain-netværk målt på antal transaktioner og understøtter en lang række decentraliserede applikationer og tokens. Netværket er tæt knyttet til kryptobørsen Binance, som selv har oplevet flere sager om markedsmanipulation og indre kredses adgang til fortrolig information gennem årene.

Den aktuelle sag føjer sig til en række eksempler på, at velmenende interne værktøjer kan blive misbrugt, hvis kontrollen med adgangsrettigheder ikke er tilstrækkelig stram. Det er endnu uvist, om BNB Chain vil søge at få tilbageført den tidligere medarbejders gevinst, eller om sagen ender med andre former for retsforfølgelse.

Kilder: Cointelegraph, Theblock