BNY flytter fondsdata på blockchain – udvider digitale aktiver-satsning

BNY lancerer en blockchain-baseret transfer agency-platform til fondstransaktioner og aktionærregistre – endnu et skridt i bankens digitale aktiver-strategi.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske finansgigant BNY tager endnu et skridt ind i den digitale aktiver-verden. Banken lancerer en blockchain-baseret platform til sin transfer agency-forretning, hvor den fremover vil behandle fondstransaktioner og føre aktionærregistre direkte on-chain. Det skriver Cointelegraph og CoinGape.

Læs mere: BNY Mellon Aktie (BK): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Transfer agency er den del af finansindustrien, der administrerer ejerskabsregistre for investeringsfonde – altså hvem der ejer hvad, og hvornår transaktioner finder sted. Ved at flytte disse registre til en blockchain-baseret infrastruktur skaber BNY ifølge kilderne et delt ejerskabsregister, som kan gøre afvikling af fondshandler hurtigere og mere transparent for de involverede parter.

Endnu et lag i BNY’s digitale strategi

Flytningen af transfer agency-funktionen til blockchain kommer efter, at BNY allerede har udbygget sine digitale aktiver-tjenester på flere fronter. Banken har tidligere etableret custody-løsninger for bitcoin og ether samt understøttet opbevaring i forbindelse med stablecoins som USDC, ifølge CoinGape.

Dermed bygger den nye platform videre på en bredere satsning, hvor BNY gradvist integrerer blockchain-teknologi i kerneprocesser, der traditionelt har hørt til bankens klassiske infrastrukturforretning. Ifølge Cointelegraph er formålet at flytte centrale finansielle registre on-chain som led i en fortsat udvidelse af bankens digitale aktiver-infrastruktur.

Hvorfor det er relevant for investorer

BNY er en af verdens største depotbanker og spiller en central rolle i den globale finansielle infrastruktur, herunder for fonde og institutionelle investorer. Når en aktør af den størrelse begynder at flytte fondsregistre til blockchain, sender det et signal om, at teknologien i stigende grad opfattes som klar til brug i traditionel finans – ikke kun i kryptomarkeder.

For danske investorer, der har eksponering mod globale fondsprodukter eller institutionelle finansaktier, understreger udviklingen en tendens, hvor etablerede banker og depotinstitutioner i stigende grad integrerer digitale aktiver-løsninger i deres kerneforretning. Det kan over tid påvirke, hvordan fondstransaktioner afvikles og dokumenteres på tværs af markederne.

Bevægelsen fra BNY følger et mønster set hos flere store finansinstitutioner, der de seneste år har udvidet fra ren krypto-forvaring til bredere brug af blockchain-infrastruktur i traditionelle finansielle processer. Om det på sigt bliver standarden for fondsindustrien, er endnu uklart, men BNY’s skridt viser, at store, regulerede aktører nu tester teknologien i praksis frem for blot at tale om dens potentiale.

Kilder: Coingape, Cointelegraph