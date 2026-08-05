BNY og Galaxy lancerer institutionel crypto-staking gennem depotplatform

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

GLXY.US 19,85 ▼ -10,34% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Den amerikanske depotbank BNY udvider sit samarbejde med kryptoselskabet Galaxy og tilbyder nu institutionel staking direkte gennem sin platform til digitale aktiver. Det betyder, at bankens institutionelle kunder fremover kan opbevare og optjene afkast på proof-of-stake-aktiver i samme servicemodel, som hidtil kun har omfattet depotopbevaring.

Læs mere: Galaxy Digital Aktie: kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ifølge CoinGape er integrationen den seneste udvidelse af det partnerskab, som BNY og Galaxy har opbygget om digitale aktiver, og den samler depot og staking i én samlet løsning for institutionelle investorer. Cointelegraph bekræfter, at BNY dermed bevæger sig ud over ren opbevaring og nu giver kvalificerede institutionelle kunder mulighed for at optjene yield på deres proof-of-stake-beholdninger.

Fra ren opbevaring til aktiv forvaltning

Staking er den proces, hvor investorer låser deres kryptoaktiver – typisk ether eller andre proof-of-stake-tokens – for at hjælpe med at validere transaktioner på en blockchain. Til gengæld modtager de en løbende belønning, ofte sammenlignet med rente på en bankkonto.

Hidtil har mange institutionelle investorer skullet vælge mellem sikker depotopbevaring hos en reguleret bank og aktiv deltagelse i staking via specialiserede udbydere. Med det nye samarbejde mellem BNY og Galaxy samles de to funktioner i én løsning, hvilket ifølge CoinGape gør det muligt for bankens kunder at optjene afkast uden at flytte deres aktiver væk fra depotplatformen.

Det er en udvikling, der understreger, hvordan traditionelle finansielle institutioner i stigende grad forsøger at tilbyde en fuld pakke af tjenester inden for digitale aktiver – fra opbevaring til aktiv forvaltning – i takt med at efterspørgslen fra store investorer vokser.

Bredere satsning på tokeniserede aktiver

Staking-integrationen er ifølge CoinGape en del af en bredere strategi hos BNY, som samtidig arbejder videre med infrastruktur til tokeniserede fonde og blockchain-baserede transfer agent-tjenester. Banken positionerer sig dermed som en central spiller i overgangen fra traditionelle finansielle produkter til digitale, blockchain-baserede versioner.

For Galaxy, der er kendt som en af de større kryptofokuserede finansvirksomheder i USA, styrker samarbejdet selskabets position som teknologileverandør til etablerede finansinstitutioner. Ved at levere staking-infrastrukturen bag BNY’s platform får Galaxy adgang til en kundebase af institutionelle investorer, som ellers kan være svær at nå direkte.

Hvad betyder det for danske investorer

Selvom hverken BNY eller Galaxy er noteret på danske markeder, er udviklingen relevant for danske investorer, der følger institutionaliseringen af kryptomarkedet. Når en global depotbank som BNY tilbyder staking som en integreret service, sender det et signal om, at digitale aktiver i stigende grad behandles som en almindelig aktivklasse blandt store, regulerede finansaktører.

Det kan på sigt gøre det lettere for pensionskasser, fonde og andre institutionelle investorer – herunder danske – at få adgang til afkast fra staking uden selv at skulle håndtere den tekniske kompleksitet, der traditionelt har været forbundet med at deltage direkte i proof-of-stake-netværk.

Læs også: Ethereum-udviklere vil brænde stakingbelønninger for at bremse for høj staking-andel

Kilder: Coingape, Cointelegraph