Boeing-topchef: Vi skal først rette økonomien før en ny jetfly-model

Boeing venter mindst et par år med at udvikle en efterfølger til 737 MAX. Selskabet vil først have styr på økonomien, siger CEO Kelly Ortberg.

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Boeing er ikke klar til at kaste sig ud i udviklingen af en efterfølger til den populære 737 MAX foreløbigt. Det siger flyproducentens topchef, Kelly Ortberg, der understreger, at selskabet først skal have rettet op på sin økonomi, før det giver mening at investere i et helt nyt flyprogram.

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Ifølge CNBC vurderer Ortberg, at Boeing skal bruge “et par år mere” på at stabilisere forretningen, før selskabet er klar til at satse på en ny modelgeneration. Udtalelsen understreger, at Boeing lige nu prioriterer driftsstabilitet og produktion frem for at haste en efterfølger til 737 MAX på markedet – selv om konkurrenten Airbus fortsat vinder markedsandele med sin A320neo-familie.

Fokus på produktion, ikke nye ordrer

Udmeldingen kom i forbindelse med Farnborough Airshow, hvor Boeing ifølge Investing.com i år har lagt vægt på at fremhæve sin produktionskapacitet snarere end at jagte nye storordrer. Det er en markant ændring i tilgang for et selskab, der traditionelt har brugt luftfartsmesser til at annoncere store flykontrakter.

Strategien afspejler de udfordringer, Boeing stadig slæber rundt på efter årenes kvalitets- og sikkerhedsproblemer med 737 MAX, som har kostet selskabet dyrt både i produktionsforsinkelser og tabt tillid blandt flyselskaber og myndigheder. Ledelsen synes at prioritere at få den eksisterende produktion op i et stabilt og forudsigeligt tempo, før man binder kapital og ressourcer i et helt nyt udviklingsprojekt.

Ny flytype tidligst finansieret fra 2030

Financial Times skriver, at Boeing forventer at have den finansielle styrke til at igangsætte arbejdet med en efterfølger til 737 MAX omkring 2030. Selskabet peger dog samtidig på, at det ikke kun er økonomien, der afgør timingen – efterspørgslen i markedet kan også blive en begrænsende faktor for, hvornår et nyt flyprogram giver kommerciel mening.

Det er en balancegang for Boeing, der på den ene side skal overbevise flyselskaber og investorer om, at man har en langsigtet produktplan, og på den anden side ikke kan tillade sig at gentage de fejl, der opstod, da 737 MAX blev udviklet under tidspres og med for lidt kapital afsat til test og sikkerhed.

Betydning for investorer

For aktionærer i Boeing er meldingen et signal om, at selskabet fortsat vil bruge de kommende år på at genopbygge balancen og pengestrømmen frem for at tage nye store, risikofyldte investeringer. Det kan på den korte bane virke betryggende for investorer, der har set selskabet kæmpe med gældsbyrde og produktionsforstyrrelser i kølvandet på 737 MAX-krisen og pandemien.

Samtidig betyder udmeldingen, at Boeing ikke forventer at lancere en helt ny flytype før tidligst i starten af 2030’erne – hvilket giver konkurrenten Airbus flere år til at konsolidere sin position i det vigtige smalfuselage-segment, hvor 737 MAX og A320neo kæmper om de samme kunder. For danske investorer med eksponering mod flyindustrien eller leverandørkæden – herunder aktier og obligationer med relation til luftfartssektoren – er tidshorisonten et vigtigt pejlemærke for, hvornår konkurrencebilledet igen kan flytte sig markant.

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Kilder: CNBC, Investing.com, Financial Times