Bogforlag sagsøger Google for at træne Gemini-AI på ophavsretsbeskyttet materiale

Hachette, Cengage og Elsevier samt forfatteren Scott Turow anklager Google for at bruge millioner af bøger ulovligt til at træne kunstig intelligens.

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Tre store bogforlag og en anerkendt amerikansk forfatter har lagt sag an mod Google. De anklager techgiganten for at have brugt millioner af ophavsretsbeskyttede bøger ulovligt til at træne selskabets kunstige intelligens-model Gemini.

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Sagsøgerne er forlagene Hachette Book Group, Cengage Learning og Elsevier samt den bestsellende forfatter Scott Turow. Søgsmålet er indgivet ved en føderal domstol i New York, skriver The Guardian.

“Et af de mest omfattende ophavsretsbrud i historien”

I stævningen beskriver forlagene og forfatteren Googles adfærd som “et af de mest omfattende brud på ophavsret i historien”. Ifølge sagsøgerne har Google brugt millioner af beskyttede bøger uden tilladelse eller kompensation til at bygge og forbedre sine Gemini AI-modeller.

Sagen føjer sig til en lang række retssager mod store teknologiselskaber, hvor forfattere, forlag og andre rettighedshavere anklager AI-udviklere for at have trænet deres sprogmodeller på ophavsretsbeskyttet materiale uden aftale. Google har tidligere afvist lignende anklager og fastholdt, at brugen af data til AI-træning falder inden for amerikansk lovgivnings principper om “fair use”.

Endnu en front i AI-branchens ophavsretskrig

De seneste par år har set en bølge af søgsmål mod blandt andre OpenAI, Meta og Microsoft fra forfattere og medievirksomheder, som mener deres værker er blevet brugt uretmæssigt til at træne generative AI-systemer. Udfaldet af disse sager kan få stor betydning for, hvordan AI-selskaber fremover indsamler og bruger data – og for hvilke omkostninger og licensaftaler branchen i sidste ende skal betale for adgang til kvalitetsindhold.

For investorer i Alphabet, Googles moderselskab, er sagen endnu et eksempel på den juridiske usikkerhed, der omgiver udviklingen af generativ AI. Skulle domstolene give forlagene medhold, kan det udløse krav om erstatning eller tvinge selskabet til at indgå kostbare licensaftaler med indholdsproducenter – en risiko, markedet i stigende grad har øje for, når det vurderer værdien af AI-satsninger hos de store techselskaber.

Sagen er endnu i sin indledende fase, og det er uvist, hvornår en dom eller et forlig kan forventes.

Kilder: Economictimes, The Guardian