Boligprisfest i København bremser brat op – er boblen ved at punktere?

Prisstigningerne på københavnske lejligheder er næsten gået i stå. Nye tal fra Boligsiden får analytikere til at spå om markedets næste træk.

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Efter måneder med markante prisstigninger på ejerlejligheder i København er farten pludselig gået af markedet. Ifølge nye tal fra Boligsiden, som Politiken omtaler, steg priserne i juni kun med 0,4 procent sæsonkorrigeret – en kraftig opbremsning i forhold til de store hop, der har præget markedet det seneste stykke tid.

Opbremsningen kommer, efter at debatten om en mulig boligboble i hovedstaden har fyldt meget på sociale medier. Nogle brugere har ifølge Politiken direkte håbet på, at markedet skulle kollapse, så de selv kunne få råd til en lejlighed i København, mens andre har frygtet konsekvenserne af et pludseligt og stort prisfald for boligejere med høj gældsætning.

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Fra himmelflugt til stilstand

De seneste år har det københavnske ejerlejlighedsmarked været kendetegnet ved en usædvanligt stejl prisudvikling, drevet af lav boligrente, stor efterspørgsel og begrænset udbud af attraktive boliger i og omkring hovedstaden. Den udvikling har skabt bekymring blandt både politikere, boligøkonomer og almindelige boligkøbere, der har set priserne stige hurtigere end lønudviklingen.

Når prisvæksten nu bremser så markant op som i juni måned, rejser det naturligt spørgsmålet, om det er begyndelsen på en varig afkøling – eller blot en midlertidig pause, før priserne igen finder deres retning opad. Politiken fremhæver, at en analytiker er blevet bedt om at vurdere, hvad der nu kan ske på markedet, men de konkrete detaljer om analytikerens forventninger fremgår ikke af det tilgængelige materiale.

Ikke kun København der bremser

Opbremsningen i hovedstaden er ikke et isoleret fænomen. Politiken har i en anden artikel beskrevet, at lejlighedspriserne rent faktisk er faldet i Aarhus, Odense og på Frederiksberg, hvilket tyder på, at der er tale om en bredere tendens i de større danske byer og ikke kun et lokalt københavnsk fænomen.

Det billede understøtter en fortælling om, at det danske boligmarked som helhed er på vej ind i en mere afdæmpet fase efter en lang periode med kraftig vækst. For investorer og boligejere kan det være et vigtigt signal om, at de kraftige prisstigninger, der har præget navnlig storbyerne, ikke nødvendigvis kan tages for givet fremover.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Udviklingen på boligmarkedet har afgørende betydning langt ud over de enkelte boligejere. Realkreditinstitutter, banker og investorer i danske realkreditobligationer følger tæt med i, hvordan boligpriserne bevæger sig, fordi de er en central del af det danske finansielle system og udgør en stor del af husholdningernes formue.

Et markant prisfald i København vil kunne påvirke forbrugertilliden og dermed forbruget bredt i økonomien, hvilket i sidste ende kan smitte af på selskaber noteret på Nasdaq Copenhagen med eksponering mod dansk detailhandel, byggeri og forbrugsvarer. Samtidig kan udviklingen have betydning for realkreditobligationer, som er en populær investering blandt danske private investorer og pensionskasser.

Hvis prisstigningerne fortsætter med at flade ud eller vende til fald, kan det også få betydning for byggebranchen og selskaber med aktiviteter inden for boligudvikling og ejendomsadministration, som er afhængige af en stabil efterspørgsel og prisudvikling for at fastholde deres indtjening.

Boble eller blot en pause?

Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en decideret boble, som nu er ved at punktere, eller om der blot er tale om en naturlig pause efter en lang periode med kraftig vækst, er fortsat uafklaret. Politiken beskriver, at debatten har delt vandene mellem dem, der frygter et voldsomt prisfald, og dem, der ligefrem håber på det for selv at kunne komme ind på boligmarkedet i København.

Den kommende udvikling i Boligsidens statistikker over de næste måneder vil formentlig give et klarere billede af, om opbremsningen i juni var et engangstilfælde, eller om det er starten på en mere langvarig afkøling af det københavnske ejerlejlighedsmarked. Indtil videre er der ifølge de foreliggende tal tale om en markant reduktion i prisvæksten, men endnu ikke om et egentligt prisfald i hovedstaden.