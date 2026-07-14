Bolivia overvejer at gøre USDT til lovligt betalingsmiddel under dollar-krise

Bolivia undersøger en ramme for at bruge Tethers stablecoin USDT til betalinger og opsparing, mens landet kæmper med akut mangel på dollarreserver.

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Bolivia overvejer at give den verdens største stablecoin, USDT, en officiel rolle i landets betalingssystem. Det sker, mens den sydamerikanske nation kæmper med en langvarig mangel på dollarreserver, der har lagt et hårdt pres på økonomien.

Ifølge flere internationale medier, herunder Cointelegraph og Decrypt, arbejder bolivianske myndigheder på en ramme, der kan tillade brug af Tethers dollar-bundne stablecoin til betalinger, opsparing og handel. Skulle planen blive gennemført, vil USDT i praksis cirkulere side om side med både den amerikanske dollar og den lokale valuta, boliviano.

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Bankerne er allerede i gang

Ifølge CoinGape er grundarbejdet for et sådant skifte allerede lagt i den bolivianske banksektor. Både Banco Unión og Banco FIE tilbyder efter sigende allerede tjenester relateret til USDT, hvilket tyder på, at en formel integration af stablecoinen i landets finansielle infrastruktur ikke ville være en radikal nyskabelse, men snarere en officiel anerkendelse af en udvikling, der delvist allerede er i gang.

Det understreger et mønster, man har set flere steder i verden: Når adgangen til hårde valutaer bliver knap, søger både virksomheder og forbrugere alternative løsninger – og dollar-bundne stablecoins som USDT er blevet et populært valg, netop fordi de giver eksponering mod dollaren uden at kræve adgang til det traditionelle banksystem.

Dollarmangel presser bolivianerne

Baggrunden for overvejelserne er en vedvarende mangel på udenlandsk valuta i Bolivia, som har skabt praktiske problemer for både virksomheder og private, der har brug for dollars til import, opsparing eller udenlandske transaktioner. Landets valutareserver har i en periode været under et betydeligt pres, hvilket ifølge kilderne er en central drivkraft bag overvejelserne om at åbne op for USDT.

Skulle Bolivia formelt anerkende USDT som et gyldigt betalingsmiddel, ville landet placere sig blandt en voksende gruppe af nationer – særligt i Latinamerika – hvor dollar-stablecoins i stigende grad bruges som et praktisk alternativ, når den lokale valuta er under pres eller adgangen til fysiske dollars er begrænset.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med interesse i kryptomarkedet er sagen endnu et eksempel på, hvordan stablecoins bevæger sig fra at være et rent handelsværktøj på kryptobørser til i stigende grad at blive en del af den reelle finansielle infrastruktur i lande med svage valutaer. Tether, der udsteder USDT, har allerede en dominerende position på det globale stablecoin-marked, og en potentiel officiel anerkendelse fra et helt lands regering vil kunne styrke selskabets rolle yderligere som en slags de facto dollarudbyder i økonomier med valutaproblemer.

Samtidig rejser udviklingen spørgsmål om regulering og kontrol, som også har relevans i en dansk og europæisk sammenhæng, hvor EU’s MiCA-regulering allerede stiller strenge krav til stablecoin-udstedere. Skulle et helt land som Bolivia formelt integrere en privat udstedt stablecoin i sit betalingssystem, kan det blive et pejlemærke for, hvordan andre nationer med lignende valutaudfordringer vælger at forholde sig til digitale dollar-alternativer fremover.

Det fremgår ikke af de tilgængelige oplysninger, hvornår en eventuel beslutning ventes truffet, eller hvordan en formel ramme for USDT konkret vil blive udformet i praksis.

Kilder: Cointelegraph, Coingape, Decrypt