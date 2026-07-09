BONK DAO mistede 20 mio. dollar i lovlig governance-manipulation

En anonym aktør brugte 4,4 mio. dollar på at købe stemmemagt og fik en DAO-kasse på 20 mio. dollar udbetalt – helt efter reglerne.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

En anonym trader har på lovlig vis tømt en DAO-kasse for omkring 20 millioner dollar ved blot at bruge 4,4 millioner dollar på at skaffe sig stemmemagt i en styringsafstemning. Det drejer sig om BONK DAO, styringsorganet bag den populære Solana-baserede memecoin BONK, skriver Cryptonewsland. Hverken smart contracts eller software fejlede – hele forløbet fulgte protokollens egne regler til punkt og prikke.

Sagen har sat gang i en ny debat i kryptomiljøet om, hvorvidt decentraliseret styring (governance) reelt kan beskytte fælles midler mod velfinansierede aktører, der målrettet udnytter systemets svage stemmedeltagelse. For investorer, der har eksponering mod DAO-strukturer eller governance-tokens, understreger sagen en risiko, der ofte overses: selve stemmemekanismen kan blive angrebspunktet, uden at en eneste kodelinje behøver at fejle.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Sådan blev forslaget smuglet igennem

Ifølge Cryptonewsland startede angrebet den 30. juni, da en anonym wallet indsendte et styringsforslag til BONK DAO. Forslaget var pakket ind i en optimistisk tekst om at genopbygge DAO’en og forbedre forvaltningen af midlerne, men gemt dybt i teksten stod en helt konkret instruks: Overførsel af 4,43 billioner BONK-tokens fra fællesskabets kasse til en wallet kontrolleret af forslagsstilleren selv.

For at forslaget kunne vedtages, krævede reglerne ja-stemmer svarende til blot 1 procent af BONK’s samlede tokenbeholdning. Mellem 4. og 5. juli begyndte den samme aktør stille og roligt at opkøbe den nødvendige mængde tokens via de store børser Binance og Bybit, suppleret med lånte midler fra decentraliserede lending-platforme. Hele opkøbskampagnen kostede omkring 4,4 millioner dollar – et beløb, der viste sig at være mere end nok til at afgøre udfaldet af afstemningen.

Resultatet af afstemningen understreger, hvor sårbar deltagelsen reelt var: Kun syv wallets stemte for forslaget, mens over 18.000 medlemmer af BONK-fællesskabet aldrig deltog i afstemningen. Stemmedeltagelsen endte på blot 2,9 procent, og forslaget blev vedtaget med den mindst mulige margin over quorum-kravet. I praksis betød det, at én enkelt, velfinansieret aktør selv kunne godkende et forslag, der udelukkende gavnede vedkommendes egen wallet.

Da afstemningen sluttede, udførte den underliggende smart contract automatisk transaktionen, og cirka 20 millioner dollar i BONK-tokens forlod med det samme DAO’ens kasse. Hele forløbet er offentligt synligt på blockchainen, og ifølge Cryptonewsland omgik intet af det protokollens egne regler.

Midlerne spredt og delvist solgt

Analysefirmaet Chainalysis har fulgt pengesporet efter angrebet. Cirka ni timer efter overførslen nåede omkring 188.000 dollar frem til en børs, formentlig med henblik på at blive likvideret, mens de resterende cirka 19 millioner dollar blev flyttet ind i en multisignatur-wallet, som kræver flere godkendelser, før midlerne kan overføres videre.

Omkring en time efter selve overførslen fra kassen begyndte den samme aktør desuden at sælge ud af de BONK-tokens, der oprindeligt blev opkøbt for at skaffe stemmemagt. Ifølge Cryptonewsland blev der solgt for omkring 5,3 millioner dollar af disse tokens på det åbne marked – adskilt fra de tokens, der stammede direkte fra DAO’ens kasse.

Analysekontoen Lookonchain har på det sociale medie X skrevet, at aktøren brugte 4,4 millioner dollar på at “stjæle” 21,2 millioner dollar fra BONK-kassen, hvilket giver en gevinst på omkring 16,8 millioner dollar. “Hvordan skete det?” spurgte Lookonchain retorisk i sit opslag, inden kontoen gennemgik selve forløbet trin for trin.

BONK DAO bekræfter hændelsen og inddrager myndigheder

BONK DAO har efterfølgende bekræftet hændelsen offentligt. Projektets ledelse oplyser, at man har identificeret de børs-wallets, der blev brugt til at opkøbe tokens forud for afstemningen, og at man nu samarbejder med både børser, kryptobroer og Solana Foundation for at begrænse yderligere skade.

Retshåndhævende myndigheder er også blevet underrettet, og efterforskere arbejder videre på at forsøge at spore og genvinde de udtrukne midler samt identificere, hvem der stod bag den koordinerede operation.

Sagen har delt kryptomiljøet i to lejre. Nogle betragter forløbet som en snedig, men lovlig udnyttelse af systemets regler, mens andre kalder det for regulært tyveri, uanset at protokollen tillod hver enkelt handling. Uanset hvilken fortolkning man vælger, har hændelsen skadet fællesskabets tillid betydeligt.

For investorer med interesse i decentraliserede autonome organisationer og governance-tokens rummer sagen en klar lære: Sikkerheden i en DAO’s kasse afhænger i lige så høj grad af, hvordan selve stemmesystemet er designet, som af, om den underliggende smart contract-kode er fejlfri. Når stemmemagt kan købes billigt af en enkelt aktør, og de fleste tokenholdere aldrig deltager aktivt, kan selv et velfungerende protokolsystem blive et attraktivt mål for velfinansierede angreb.

Læs også: Arbitrum-tokenet ARB stiger 10 pct. på Robinhood-drevet gebyrboost