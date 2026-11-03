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Boozt hævede tilbagekøbet i august og ventes nu med regnskab sammen med Coloplast

Boozt, Coloplast og Solar står i finanskalenderen til regnskab tirsdag 3. november for perioden, der sluttede 30. september 2026.

Henrik Solgaard
Henrik Solgaard · Journalist 3. nov 2026 · kl. 07.01 · 1 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Boozt hævede tilbagekøbet i august og ventes nu med regnskab sammen med Coloplast
KORT FORTALT
Boozt, Coloplast og Solar står til regnskab tirsdag 3. november 2026
Boozts omsætning steg 13 % i konstant valuta i andet kvartal
Solar fastholdt EBITDA-forventningen på 400-480 mio. kr. ved forrige regnskab

Tre selskaber står i finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag, tirsdag 3. november 2026. Det drejer sig om Boozt, Coloplast og Solar. For alle tre sluttede regnskabsperioden 30. september 2026. Datoerne er forventede og kan flytte sig.

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Boozt efter 13 procents vækst i andet kvartal

Boozt offentliggjorde sit forrige regnskab 14. august 2026. Her oplyste selskabet, at omsætningen i andet kvartal steg 13 % i konstant valuta til 2.061 mio. SEK mod 1.823 mio. SEK året før. Væksten var drevet af Boozt.com, der voksede 15 %. Boozt hævede samtidig sit aktietilbagekøb til 300 mio. SEK.

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Ifølge NPinvestors seneste kursdata står Boozt-aktien i 107,40 DKK efter en stigning på 1,61 % ved seneste handelsdag.

Solars forventning på 400-480 mio. kr.

Solar kom med sit forrige regnskab 13. august 2026. Selskabet fastholdt da sin EBITDA-forventning på 400-480 mio. kr. Omsætningen i andet kvartal steg til 3.440 mio. kr. mod 3.018 mio. kr. året før. For første halvår blev omsætningen 6.748 mio. kr. mod 6.241 mio. kr.

Solar-aktien står i 200,00 DKK og faldt 0,74 % ved seneste handelsdag.

Coloplast står også i kalenderen. Aktien står ifølge NPinvestors seneste kursdata i 481,40 DKK efter et fald på 0,19 % ved seneste handelsdag.

Selskab Ticker Periode afsluttet
Boozt BOOZT-DKK 30. september 2026
Coloplast COLO-B 30. september 2026
Solar SOLAR-B 30. september 2026
Tirsdag 3. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emnerBooztColoplastfinanskalenderregnskaberSolar
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