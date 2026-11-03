Boozt hævede tilbagekøbet i august og ventes nu med regnskab sammen med Coloplast

Tre selskaber står i finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag, tirsdag 3. november 2026. Det drejer sig om Boozt, Coloplast og Solar. For alle tre sluttede regnskabsperioden 30. september 2026. Datoerne er forventede og kan flytte sig.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Boozt efter 13 procents vækst i andet kvartal
Boozt offentliggjorde sit forrige regnskab 14. august 2026. Her oplyste selskabet, at omsætningen i andet kvartal steg 13 % i konstant valuta til 2.061 mio. SEK mod 1.823 mio. SEK året før. Væksten var drevet af Boozt.com, der voksede 15 %. Boozt hævede samtidig sit aktietilbagekøb til 300 mio. SEK.
Ifølge NPinvestors seneste kursdata står Boozt-aktien i 107,40 DKK efter en stigning på 1,61 % ved seneste handelsdag.
Solars forventning på 400-480 mio. kr.
Solar kom med sit forrige regnskab 13. august 2026. Selskabet fastholdt da sin EBITDA-forventning på 400-480 mio. kr. Omsætningen i andet kvartal steg til 3.440 mio. kr. mod 3.018 mio. kr. året før. For første halvår blev omsætningen 6.748 mio. kr. mod 6.241 mio. kr.
Solar-aktien står i 200,00 DKK og faldt 0,74 % ved seneste handelsdag.
Coloplast står også i kalenderen. Aktien står ifølge NPinvestors seneste kursdata i 481,40 DKK efter et fald på 0,19 % ved seneste handelsdag.
|Selskab
|Ticker
|Periode afsluttet
|Boozt
|BOOZT-DKK
|30. september 2026
|Coloplast
|COLO-B
|30. september 2026
|Solar
|SOLAR-B
|30. september 2026
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