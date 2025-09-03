Brasiliens konkurrencemyndighed undersøger Anglo Americans nikkelsalg for 500 millioner dollars

Brasiliens konkurrencemyndighed har indledt en undersøgelse af Anglo Americans planlagte 500 millioner dollars salg af sine nikkelaktiviteter til MMG Singapore Resources. Den formelle undersøgelse, iværksat af konkurrencemyndigheden CADE, introducerer ny usikkerhed i en central del af Anglo Americans globale omstruktureringsindsats for at strømline sin portefølje og afværge fremtidige overtagelsesforsøg.

Undersøgelse af et strategisk frasalg

Undersøgelsen blev indledt som svar på en klage indgivet af industrikoncernen CoreX Holding. CADEs undersøgelse fokuserer specifikt på “en handling af økonomisk koncentration”, en formel undersøgelse, der kan forsinke eller endda afspore transaktionen betydeligt. Denne undersøgelse kommer på et kritisk tidspunkt for Anglo American, som aktivt har afhændet “ikke-kerneaktiver” siden sin større rival BHP’s mislykkede overtagelsestilbud sidste år. Nikkelsalget er en central del af denne strategi, der er designet til at forenkle virksomhedens forretning og skærpe sit fokus på nøgleråvarer som kobber og jernmalm.

Bredere virksomhedsstrategi under gennemgang

Undersøgelsen af ​​nikkelaftalen er en barsk påmindelse om de regulatoriske hindringer, som Anglo Americans ambitiøse program for afvikling af aktiver står over for. Virksomheden har allerede udskilt sin platinforretning og har klassificeret sine nikkel- og stålproduktionsaktiver inden for kul som ophørte aktiviteter. Derudover overvejer den fremtiden for sin tabsgivende diamantenhed De Beers. Den brasilianske undersøgelse lægger nu yderligere pres på Anglo Americans evne til at udføre sin virksomhedsstrategi effektivt og inden for en klar tidslinje.