Britisk økonomi vender tilbage til vækst i maj trods Iran-krigens prischok

UK's BNP steg 0,1 pct. i maj efter aprils tilbagegang, viser ONS-tal. Væksten kommer på trods af stigende energipriser fra Iran-konflikten.

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Den britiske økonomi voksede med 0,1 procent i maj, viser nye tal fra Office for National Statistics (ONS). Væksten vender dermed en kontraktion på 0,1 procent i april og lander i tråd med økonomernes forventninger.

Ifølge ONS kommer den beskedne fremgang på trods af, at konflikten mellem Iran og USA i perioden pressede energipriserne op globalt. Det britiske BNP har dermed vist et svingende, men overordnet fladt forløb hen over foråret.

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Svag vækst midt i politisk uro

Tallene offentliggøres, mens der er stor politisk opmærksomhed om finansminister Rachel Reeves, som ifølge britiske medier er tæt på at forlade sin post i Downing Street 11. De seneste officielle BNP-tal inden et eventuelt skifte tegner et billede af en økonomi, der reelt set står stille snarere end vokser markant.

En vækstrate på 0,1 procent er historisk set at betragte som svag, og analytikere har tidligere peget på, at Storbritannien kæmper med lav produktivitetsvækst, høje renter og et pres på husholdningernes forbrug. At økonomien alligevel formår at vokse marginalt efter aprils tilbagegang, tolkes af flere kommentatorer som et tegn på en vis modstandsdygtighed snarere end egentlig fremgang.

Energipriser og geopolitisk usikkerhed

Konflikten mellem Iran og USA har i perioder sendt oliepriserne kraftigt op, hvilket normalt slår igennem på både energiregninger for husholdninger og produktionsomkostninger for virksomheder. At britisk BNP alligevel formåede at vokse i maj, tyder på, at effekten af de stigende energipriser endnu ikke er slået fuldt igennem i statistikkerne, eller at andre dele af økonomien har opvejet presset.

For danske investorer med eksponering mod britiske aktier, obligationer eller pund er tallene relevante af flere årsager. Et svagt, men positivt vækstbillede kan påvirke Bank of Englands overvejelser om den fremtidige rentekurs, ligesom det kan have betydning for kursen på det britiske pund over for både euro og dollar.

Betydning for danske investorer

Flere danske C25-selskaber har betydelig eksponering mod det britiske marked, hvilket gør udviklingen i britisk BNP til en indirekte faktor for indtjeningsforventninger hos danske investorer. En fortsat svag britisk vækst kan lægge en dæmper på forbrugsrelaterede sektorer, mens en stabilisering kan give mere ro om udsigterne for selskaber med britisk salg.

Samtidig vil markedet holde øje med, om det ventede lederskifte hos det britiske finansministerium fører til ændringer i den økonomiske politik, herunder skatte- og udgiftspolitik, som kan påvirke både obligationsrenter og valutakurser fremadrettet.

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Kilder: BBC, The Guardian, News