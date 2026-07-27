Brown-Forman afviser fornyet opkøbstilbud fra Sazerac

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Bestyrelsen i den amerikanske spiritusproducent Brown-Forman har afvist et fornyet, uopfordret opkøbstilbud fra konkurrenten Sazerac. Bestyrelsen betegner buddet som “ikke handlingsrelevant”, fremgår det af selskabets egne udmeldinger, som flere medier har omtalt.

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Brown-Forman, der blandt andet står bag whiskeymærket Jack Daniel’s, har dermed for anden gang meldt klart ud, at det ikke ønsker at gå videre med henvendelsen fra Sazerac, som er kendt for mærker som Buffalo Trace og Fireball. Sagen føjer sig til en længere periode med tilbagevendende opkøbsinteresse fra den privatejede konkurrent.

Endnu et afvist bud i rækken

Ifølge oplysninger fra Investing.com og Seeking Alpha er der tale om et fornyet forsøg fra Sazerac på at overtage Brown-Forman, efter tidligere tilbud angiveligt også er blevet afvist. Bestyrelsen i Brown-Forman har igen vurderet, at det seneste bud ikke giver anledning til yderligere handling fra selskabets side.

Der er ikke offentliggjort konkrete detaljer om budets størrelse eller struktur i de tilgængelige oplysninger. Brown-Fromans afvisning signalerer dog, at ledelsen fortsat ønsker at fastholde selskabets uafhængighed frem for at indgå i en overtagelse.

Familiekontrol vejer tungt

Brown-Forman er et af de få større amerikanske spiritusselskaber, der stadig har en dominerende familieejer bag roret. Selskabets aktiestruktur med A- og B-aktier giver stiftfamilien betydelig kontrol over strategiske beslutninger, herunder om selskabet overhovedet skal sælges.

Den struktur gør det i praksis vanskeligt for en udenforstående budgiver som Sazerac at gennemføre en fjendtlig overtagelse uden familiens accept. At bestyrelsen igen afviser tilnærmelsen, understreger, at der ikke umiddelbart er udsigt til en ændring i den holdning.

Betydning for investorer

For investorer i den globale spiritusbranche er sagen interessant, fordi et eventuelt opkøb kunne have udløst en betydelig kurspræmie for Brown-Fornans aktionærer. Afvisningen betyder, at den mulighed foreløbig er lagt til side igen.

Sagen illustrerer samtidig den fortsatte konsolideringsinteresse i den amerikanske spiritusindustri, hvor både store børsnoterede aktører og privatejede selskaber som Sazerac søger at styrke deres position gennem opkøb. For danske investorer med eksponering mod internationale forbrugsgoder- eller spiritusaktier kan udviklingen i sektoren fortsat være værd at følge, selv om den konkrete sag ikke direkte påvirker danske børsnoterede selskaber.

Kilder: Investing.com, Seeking Alpha