Buffett dropper Gates Foundation fra sin årlige aktiedonation

Warren Buffett har droppet Gates Foundation fra sin årlige uddeling af Berkshire-aktier og bekræfter planen om at give hele sin formue væk senest i 2034.

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Warren Buffett har for første gang i mange år undladt at inkludere Gates Foundation i sin årlige donation af Berkshire Hathaway-aktier. Samtidig har investorlegenden bekræftet, at hele hans resterende ejerandel i selskabet skal være givet bort senest i 2034, skriver CNBC.

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Beslutningen markerer et markant skifte i Buffetts årelange filantropiske samarbejde med Bill og Melinda Gates’ fond, som ellers har været en fast del af hans donationer siden 2006. Ifølge Crypto Briefing er udmeldingen en del af en bredere plan, hvor 94-årige Buffett har fastlagt en tidsplan for, hvordan hele hans andel af Berkshire Hathaway skal omfordeles til velgørende formål.

Et brud med en mangeårig tradition

Warren Buffett har siden midten af 2000’erne årligt doneret store mængder Berkshire Hathaway-aktier til en håndfuld velgørende fonde, heriblandt Bill & Melinda Gates Foundation, som gennem årene har modtaget hovedparten af hans gaver. At Gates Foundation nu er udeladt af den seneste runde donationer, er derfor bemærkelsesværdigt og har vakt opsigt i finansielle og filantropiske kredse, ifølge CNBC.

Ændringen kommer i kølvandet på, at Buffett tidligere har varslet en gradvis omlægning af sin filantropiske strategi, hvor midlerne i stigende grad kanaliseres gennem fonde styret af hans egne børn. Detaljerne om, hvorfor Gates Foundation specifikt er blevet fravalgt i denne omgang, er ikke uddybet i de tilgængelige oplysninger.

Hele Berkshire-andelen skal væk inden 2034

Ifølge Crypto Briefing har Buffett bekræftet, at hans samlede beholdning af Berkshire Hathaway-aktier – en af verdens største personlige formuer – skal være fuldt donderet senest i 2034. Planen understreger investorens langvarige løfte om, at praktisk talt hele hans formue skal gå til velgørende formål frem for at gå i arv i traditionel forstand.

Buffett har tidligere tilsluttet sig “The Giving Pledge”, et initiativ han selv var med til at grundlægge sammen med Bill og Melinda Gates, hvor formuende forpligter sig til at donere størstedelen af deres formue. Den nu fastlagte 2034-tidsplan giver et konkret pejlemærke for, hvor lang tid processen forventes at strække sig over.

Betydning for Berkshire og investorerne

De løbende aktiedonationer har historisk haft en begrænset, men målbar effekt på Berkshire Hathabways aktiestruktur, da store aktieblokke overføres fra Buffetts private beholdning til fondene, som ofte omsætter en del af aktierne over tid. For danske investorer, der har eksponering mod Berkshire Hathaway gennem globale aktiefonde eller direkte ejerskab, er sagen primært interessant som en indikator for, hvordan ejerskabet og den fremtidige ledelsesstruktur i selskabet udvikler sig, i takt med at Buffett trapper sin formue ned.

Buffett har allerede tidligere annonceret, at han vil overlade den daglige ledelse af Berkshire Hathaway, mens hans børn har fået en stigende rolle i den filantropiske del af formuen. Udmeldingen om, at Gates Foundation nu er fraværende på donationslisten, og at hele stakes skal væk inden 2034, føjer et nyt kapitel til historien om, hvordan en af verdens mest succesfulde investorer planlægger at efterlade sit økonomiske aftryk.

Kilder: Cryptobriefing, CNBC