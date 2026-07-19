Buffett kalder Trumps Fed-formand Warsh et “godt valg” i ny CNBC-samtale

I et CNBC-interview roser Warren Buffett Kevin Warsh som kommende Fed-formand og afviser samtidig, at Bill Gates’ Epstein-bånd stoppede hans donationer.

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Warren Buffett har i et interview med CNBC givet sin vurdering af Kevin Warsh, som præsident Donald Trump har udpeget til at afløse Jerome Powell som formand for den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Buffetts dom lød kort og kontant: “Good choice” – et godt valg, skriver TheStreet.

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Udtalelsen kommer, efter at Trump i januar officielt nominerede Warsh til posten som Fed-chef. Warsh er ikke ukendt i finansielle kredse; han har tidligere siddet i Federal Reserves bestyrelse og er kendt for en pengepolitisk linje, der adskiller sig fra Powells nuværende kurs.

Buffetts opbakning vejer tungt

Når en investor med Buffetts status og track record udtaler sig positivt om en kommende centralbankchef, lytter markederne. Buffett har gennem årtier bygget sit ry som en af verdens mest respekterede stemmer inden for kapitalmarkeder, og hans vurderinger af økonomisk politik tillægges ofte stor vægt blandt både institutionelle og private investorer.

For danske investorer, der følger den amerikanske rentekurs tæt, er ledelsesskiftet i Fed relevant, fordi det kan signalere en ændret pengepolitisk retning. En ny formand med en anden tilgang til renter og inflation kan påvirke dollarkursen, de amerikanske statsobligationsrenter og dermed også afkastet på danske porteføljer med eksponering mod amerikanske aktiver.

Samme interview rummer overraskelse om Gates

I det samme CNBC-interview kom Buffett også ind på sit forhold til Microsoft-stifter Bill Gates. Ifølge CNBC afviste Buffett, at Gates’ forbindelser til den afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein var årsagen til, at han standsede sine donationer til Gates’ velgørenhedsfond.

Buffett har gennem mange år været en af de største bidragydere til Bill & Melinda Gates Foundation som en del af sit filantropiske engagement, blandt andet via The Giving Pledge. At han nu offentligt tager stilling til baggrunden for stoppet af donationerne, understreger, hvor tæt de to milliardærers relation historisk har været – og hvor stor opmærksomhed enhver ændring i den vækker.

Hvad betyder det for markederne?

Selvom Warsh endnu ikke er formelt godkendt til posten, vil Buffetts udtalelser sandsynligvis blive brugt som et signal om troværdighed over for både amerikanske og internationale investorer. En glidende og velmodtaget overgang i Federal Reserve kan mindske usikkerheden på de finansielle markeder, mens tvivl om lederskabet omvendt kan øge volatiliteten i både aktie- og rentemarkederne.

Danske investorer bør holde øje med, hvordan Warshs eventuelle tiltrædelse og hans pengepolitiske linje udvikler sig i de kommende måneder, da beslutninger i Fed har direkte betydning for renteniveauet globalt – herunder for dansk realkredit og obligationsmarkedet, som i vid udstrækning følger de amerikanske rentetendenser.

Kilder: Thestreet, CNBC