Buffetts arv: Berkshire sidder på rekord-kassebeholdning på 397 mia. dollar

Berkshire Hathaway har en kassebeholdning på 397 mia. dollar. Mens S&P 500 falder, holder selskabet krudtet tørt under Greg Abels ledelse.

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Berkshire Hathaway sidder på en historisk stor kassebeholdning på 397 milliarder dollar – et beløb, der ifølge BeInCrypto er så stort, at det teoretisk set ville kunne finansiere en overtagelse af næsten et hvilket som helst enkelt selskab i S&P 500-indekset. Den enorme pengetank er nu overladt til Greg Abel, som har overtaget roret efter Warren Buffett.

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Kassebeholdningen understreger den konservative investeringsstrategi, som har kendetegnet Berkshire Hathaway i årtier, og rejser samtidig spørgsmålet om, hvordan selskabet fremover vil placere sine enorme reserver på markedet.

Buffetts regler ser ud til at holde stik

Timingen af den store kassebeholdning er ikke gået ubemærket hen. Ifølge TheStreet har S&P 500 netop noteret sit andet uge på tab i træk, mens Berkshire Hathaway ikke har brugt en eneste dollar af sin enorme reserve på nye storopkøb.

Udviklingen sætter fokus på Warren Buffetts velkendte investeringsfilosofi, som ofte opsummeres i to enkle leveregler: “Regel nummer 1: Tab aldrig penge. Regel nummer 2: Glem aldrig regel nummer 1,” som det citeres i TheStreets dækning med henvisning til Investopedia.

Den defensive tilgang har historisk gjort Berkshire Hathaway i stand til at stå stærkt, når markedet falder – og den aktuelle uro på aktiemarkedet ser ud til at bekræfte strategiens relevans endnu en gang.

Greg Abel arver et enormt ansvar

Med den historiske kassebeholdning følger også et stort pres på Greg Abel, der nu skal navigere Berkshire Hathaways investeringer fremadrettet. Ifølge BeInCrypto er de 397 milliarder dollar så store, at de i praksis giver selskabet mulighed for at gennemføre opkøb af en størrelsesorden, som få andre investorer i verden kan matche.

Spørgsmålet er, om Abel vil fortsætte Buffetts tilbageholdende linje eller i stedet udnytte den historiske mulighed til at foretage større opkøb, mens værdiansættelser flere steder på markedet er under pres.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der følger amerikanske storkapitalselskaber, er Berkshire Hathaways position interessant af flere grunde. Selskabets enorme likviditet fungerer traditionelt som en form for barometer for, hvor attraktive priserne på det amerikanske aktiemarked reelt er – og en fortsat tilbageholdenhed kan tolkes som et signal om, at selv en af verdens mest erfarne investorer venter på bedre indgangspunkter.

Samtidig kan en eventuel større investering fra Berkshire Hathaway – hvis og når kassebeholdningen bringes i spil – potentielt påvirke enkeltaktier og sektorer betydeligt, hvilket gør selskabets næste træk værd at holde øje med for investorer globalt, herunder i Danmark.

Kilder: Beincrypto, Thestreet