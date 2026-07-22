Burnham dropper 850 mio. pund i elafgift som første store udspil som PM

Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham vil sænke elregningen med 850 mio. pund og kalder sig selv en "dyrtidsregering" over for markeder og vælgere.

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Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har brugt sit første kabinetsmøde til at præsentere en skattelettelse på 850 millioner pund på elregninger. Meldingen er den nye regerings første store politiske udspil og skal ifølge Burnham signalere, at hans regering vil prioritere at lette presset på husholdningernes økonomi, skriver The Guardian.

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En regering med dyrtid som mærkesag

Ifølge The Guardian fortalte Burnham sit nye kabinet, at regeringen fremover skal betragtes som en “dyrtidsregering” (cost-of-living government), der er forpligtet til at undersøge “alle mulige veje” til at hjælpe familier, der kæmper med høje leveomkostninger. Skattelettelsen på elregninger er det første konkrete udtryk for den kurs.

Beløbet på 850 millioner pund skal ifølge kilden gå direkte til at lette elregningen for britiske husstande, som gennem flere år har været presset af høje energipriser. Udspillet kommer, mens Burnham stadig er ved at sammensætte sin regering og skal etablere sig politisk efter et turbulent regeringsskifte.

Skattetærskler i spil – men svært at ændre

BBC beskriver, hvordan Burnham også har varslet, at regeringen vil kigge på, hvor meget briter kan tjene, før de skal betale skat – altså en mulig hævning af den personlige skattefrigrænse. Ifølge BBC har premierministeren dog selv erkendt, at en sådan ændring vil være vanskelig at gennemføre i praksis, blandt andet på grund af de offentlige finansers tilstand.

For britiske forbrugere betyder det, at elregningen ser ud til at blive lettet relativt hurtigt, mens en bredere skattereform for lønmodtagere fortsat er uafklaret. Det giver et billede af en regering, der starter med de mest håndgribelige tiltag, mens de mere komplicerede finanspolitiske spørgsmål skubbes til senere forhandlinger.

Hvad betyder det for investorer og markeder

Ifølge Investing.com er markedsdeltagere allerede i gang med at vurdere, hvad den nye premierminister betyder for britiske aktiver som pundet, statsobligationer og aktier. Et udspil om lavere afgifter på elregninger kan isoleret set opfattes som en lempelse af finanspolitikken, hvilket typisk kan give anledning til spekulationer om, hvordan hullet i statskassen skal finansieres på sigt.

For danske investorer med eksponering mod britiske aktier, energiselskaber eller pund-denominerede obligationer er situationen værd at følge tæt. En regering, der eksplicit prioriterer forbrugerlettelser frem for stram budgetdisciplin, kan på kort sigt understøtte forbrugstunge sektorer i Storbritannien, men rejser samtidig spørgsmål om, hvordan de offentlige finanser balanceres, hvis flere lignende tiltag følger.

Elselskaber og forsyningsvirksomheder med britisk eksponering kan blive direkte påvirket af afgiftsændringen, ligesom udviklingen i det britiske pund fortsat er relevant for investorer med valutaeksponering mod GBP. Indtil videre er der ikke fremlagt detaljer om, hvordan de 850 millioner pund skal finansieres, hvilket efterlader et vist usikkerhedsmoment for markedet at forholde sig til i de kommende uger.

Kilder: The Guardian, BBC, Investing.com