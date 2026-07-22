Burnham lover kamp mod dyrtid som ny britisk premierminister – finansieringen uklar

Andy Burnham beder sit nye kabinet undersøge alle muligheder mod dyrtidskrisen, men møder pres for at forklare finansieringen af løfterne.

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Storbritanniens nye premierminister, Andy Burnham, har på sin første fulde dag i embedet bedt sit kabinet undersøge “alle mulige veje” til at håndtere landets dyrtidskrise. Det skriver The Guardian. Samtidig møder han hård kritik for ikke at have redegjort for, hvordan hans politiske løfter reelt skal finansieres.

Burnham har blandt andet lovet at fjerne moms på elregninger og varslet en forøgelse af forsvarsudgifterne – et emne, der fik hans nye finansminister, John Healey, til at trække sig som Keir Starmers forsvarsminister sidste måned. Ifølge The Guardian rejser begge tiltag spørgsmål om, hvor pengene skal komme fra, i en tid hvor de offentlige finanser allerede er under pres.

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Skattegrænser i søgelyset

Ifølge BBC har Burnham også signaleret, at han vil se nærmere på, hvor meget briterne skal kunne tjene, før de begynder at betale skat. Den nye premierminister har dog selv erkendt, at en ændring af beløbsgrænserne vil være “svær” at gennemføre i praksis – blandt andet fordi det kan kræve omfattende ændringer af skattesystemet og risikerer at skabe et hul i statskassen.

Kombinationen af løfter om lavere elregninger, mulige skattelettelser til lavtlønnede og øgede forsvarsudgifter stiller den nye regering i et dilemma: Hvordan finansieres velfærd og forsvar samtidig, uden at det britiske budgetunderskud eskalerer yderligere?

Politisk usikkerhed kan smitte af på markederne

For danske investorer med eksponering mod britiske aktier, obligationer eller pund er sagen værd at følge tæt. Uklarhed om finanspolitikken i en af Europas største økonomier plejer historisk at kunne påvirke både renten på britiske statsobligationer og kursen på det britiske pund, fordi investorer kræver en risikopræmie, når budgetdisciplinen virker usikker.

Skulle Burnhams regering vælge at finansiere løfterne gennem øget låntagning, kan det på sigt lægge pres på de britiske renter – hvilket i givet fald også kan smitte af på danske investorers porteføljer med UK-eksponering, herunder pensionsopsparinger og investeringsforeninger med britiske aktier eller gilts.

Samtidig kan et fokus på lettelser til forbrugerne – som fjernelsen af moms på elregninger – på kort sigt styrke det britiske forbrug og dermed være positivt for selskaber med stor eksponering mod det britiske detailmarked. Men uden en klar finansieringsplan risikerer markedet at tolke løfterne som et tegn på finanspolitisk lempelse, hvilket typisk øger usikkerheden om den fremtidige rentekurs.

Kritikere kræver svar

Ifølge The Guardian er det netop spørgsmålet om finansiering, der presser den nye regering hårdest i de første dage. Kritikere peger på, at Burnham både har lovet skattelettelser og øgede offentlige udgifter til forsvar – to poster, der typisk trækker i hver sin retning på et i forvejen presset budget.

Det er endnu uklart, hvornår regeringen vil præsentere en samlet plan for finansieringen. Indtil da vil både britiske husholdninger, virksomheder og internationale investorer efter alt at dømme holde nøje øje med, hvilke konkrete tiltag der følger efter de første dages udmeldinger.

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Kilder: The Guardian, BBC