Burnham overrasker med Healey som ny britisk finansminister

Andy Burnham har udnævnt forsvarsminister John Healey til chancellor i et overraskende kabinetsvalg, mens han lover en forsigtig linje i økonomien.

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Storbritanniens nye premierminister, Andy Burnham, har overrasket egne partifæller ved at udnævne den tidligere forsvarsminister John Healey til landets nye chancellor – posten som finansminister. Det skriver Financial Times, der beskriver valget som en overraskelse for flere af Burnhams allierede i Labour.

Udnævnelsen kom, da Burnham for første gang præsenterede sit fulde kabinet efter at have overtaget premierministerposten fra Keir Starmer. Ifølge The Guardian brugte Burnham lejligheden til at love, at hans regering vil “bringe håbet tilbage” til Storbritannien, samtidig med at han slog fast, at der er tale om en forsigtig kurs i den økonomiske politik.

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En uventet finanspolitisk profil

John Healey har hidtil primært gjort karriere inden for forsvarspolitik, og valget af ham som chancellor bryder med forventningen om, at posten ville gå til en profil med mere klassisk økonomisk baggrund. Netop den overraskelse er ifølge Financial Times med til at rejse spørgsmål om, hvilken retning Burnham reelt ønsker for den økonomiske politik.

The Guardian citerer Burnham for, at regeringen skal “gøre det bedre” for at levere reel forandring, og at han erkender, at befolkningen er “træt” af politik efter en periode med hyppige lederskift i Westminster. Samtidig fremhævede han et løfte om at reparere den langsigtede skade, som mange lokalsamfund ifølge ham har lidt under siden Thatcher-æraen.

Markedsreaktion: Pundet under pres

Magtskiftet i London har allerede sat sig spor på valutamarkedet. Ifølge Investing.com er det britiske pund kommet under pres, mens dollaren generelt er styrket af sin rolle som sikker havn i en periode med politisk usikkerhed. For danske investorer med eksponering mod britiske aktier, obligationer eller virksomheder med stor Storbritannien-eksponering er det et signal om, at markedet endnu ikke har taget stilling til, hvad Burnham-regeringens økonomiske kurs reelt betyder.

Netop usikkerheden om den nye chancellors linje kan blive afgørende for, hvordan internationale investorer prissætter britiske statsobligationer og pundet i de kommende uger. En finansminister uden den traditionelle økonomiske baggrund kan i første omgang blive mødt med skepsis fra markederne, indtil der foreligger konkrete udmeldinger om finanspolitik, skat og offentlige udgifter.

Hvad betyder det for danske investorer?

Storbritannien er fortsat en betydningsfuld handelspartner og investeringsdestination for danske virksomheder og fonde. Et regeringsskifte med en ny og relativt uprøvet finansminister øger den politiske usikkerhed, hvilket historisk har kunnet give udsving i pundet og britiske renter – faktorer, der direkte påvirker afkastet på investeringer i britiske aktier, ejendomme og obligationer.

Investorer med positioner i britiske finansielle aktiver bør derfor holde øje med Healeys første udmeldinger om skat, offentlige finanser og eventuelle reformer, da disse kan blive en tidlig indikator for, om markedets nuværende skepsis er berettiget – eller om den forsigtige linje, Burnham har lovet, formår at genskabe tillid blandt internationale investorer.

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Kilder: Financial Times, The Guardian, Investing.com