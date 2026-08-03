Burnham vil dele indkomstskat med regionale borgmestre i England

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Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har efter blot to uger i embedet præsenteret et af sine mest ambitiøse politiske projekter: at give landets regionale borgmestre en andel af indkomstskatten. Ifølge The Guardian og BBC skal forslaget give engelske regioner mere økonomisk selvstyre og bekæmpe ulighed mellem landsdelene.

Planen indgår som et centralt element i regeringens efterårsbudget, hvor detaljerne om skattedelingen skal fastlægges. Burnham har tidligere lovet at flytte magt fra Westminster til “hver eneste postnummer” i landet, og forslaget om indkomstskat til regionale borgmestre er et konkret skridt i den retning, skriver BBC.

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Store forventninger, men mange ubesvarede spørgsmål

Ifølge BBC advarer kritikere om, at planerne mangler substans. Det er endnu uklart, hvor stor en andel af indkomstskatten borgmestrene skal have adgang til, og hvordan midlerne konkret skal fordeles mellem de forskellige regioner.

The Guardian peger samtidig på en praktisk udfordring: Mange lokale myndigheder er ifølge avisen dårligt rustet til at løfte den udvidede rolle, som forslaget vil kræve. Kommunerne skal ikke blot administrere nye midler, men også opbygge den kapacitet, der skal til for at føre en selvstændig økonomisk udviklingspolitik.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For investorer med eksponering mod britiske aktier, obligationer eller pund er sagen relevant af flere grunde. En omfattende decentralisering af skattepolitikken kan på sigt ændre den økonomiske dynamik mellem Londons finanscentrum og regionale vækstområder som Manchester og Liverpool – begge byer, hvor Burnham selv har haft borgmesterposter.

Reformen kommer samtidig med, at regeringen skal præsentere sit efterårsbudget, hvilket typisk er en periode med øget volatilitet på britiske finansmarkeder. Investorer vil holde øje med, om planen finansieres gennem en egentlig omfordeling af eksisterende skatteindtægter, eller om den kræver nye skatteforhøjelser – et spørgsmål, der kan påvirke både pundet og renten på britiske statsobligationer.

Hvis reformen lykkes med at reducere den regionale ulighed, som længe har præget den britiske økonomi, kan det på længere sigt styrke væksten uden for London og skabe nye investeringsmuligheder i regionale infrastruktur- og ejendomsprojekter. Omvendt kan usikkerhed om implementeringen og en fragmenteret skattestruktur skabe risiko for investorer, der allerede navigerer i et Storbritannien præget af politisk omskiftelighed.

Det næste at holde øje med

De konkrete detaljer om skattedelingen ventes at blive udfoldet i forbindelse med efterårets budgetfremlæggelse. Indtil da vil markedsaktører og analytikere formentlig følge nøje med i, hvordan regeringen balancerer ambitionen om regional magtdeling med hensynet til den finanspolitiske stabilitet, som er afgørende for tilliden til britiske statsfinanser.

Kilder: The Guardian, BBC