Burnham vil give britiske regioner skattemagt og bane vej for skreven forfatning

Storbritanniens premierminister Andy Burnham lancerer omfattende decentralisering med skatteandele til regionale borgmestre og åbner for en skreven forfatning.

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Storbritanniens premierminister Andy Burnham har lanceret en vidtgående plan om at flytte magt og penge ud til landets regioner. Ifølge planen skal regionale borgmestre fremover have en andel af indkomstskatten, og samtidig mener Burnham, at reformen styrker argumentet for, at Storbritannien for første gang bør få en skreven forfatning, skriver BBC og The Guardian.

Forslaget markerer et markant brud med den britiske tradition for uskrevne konventioner, der har formet statens funktion gennem århundreder. Burnham har længe argumenteret for, at det britiske politiske system er “antikveret”, og at det kræver en gennemgribende omkalfatring, hvis muligheder skal fordeles ligeligt på tværs af landet.

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Skattemagt til regionerne

Kernen i den nye devolutionsplan er, at regionale borgmestre skal have direkte adgang til en del af indkomstskatteprovenuet i deres områder, fremgår det af BBC’s dækning. Premierministeren fremhæver, at tiltaget skal give reel indflydelse til “hver postnummer” i landet – altså sikre, at også områder uden for London og de traditionelle magtcentre får konkret økonomisk selvbestemmelse.

Ideen bygger videre på den decentraliseringsdagsorden, der allerede har givet regionale borgmestre i byer som Manchester og Liverpool udvidede beføjelser inden for transport, boligpolitik og erhvervsudvikling. Med den nye plan går regeringen dog et skridt videre ved at koble konkret skatteprovenu til de regionale ledere, hvilket vil ændre den fiskale magtbalance mellem Westminster og resten af landet.

Fra decentralisering til forfatningsdebat

Burnham kobler direkte den regionale reform til et bredere spørgsmål om Storbritanniens forfatningsmæssige indretning. Ifølge The Guardian mener premierministeren, at et mere systematisk decentraliseret styresæt naturligt leder til behovet for en kodificeret – altså skreven – forfatning, som kan fastlægge klare rammer for magtfordelingen mellem centralregering og regioner.

Storbritannien er i dag et af meget få større demokratier uden en samlet, skreven forfatning. Landets styreform hviler i stedet på en kombination af parlamentariske love, retspraksis og uskrevne konventioner, der er opbygget gennem flere hundrede år. En overgang til en formel, skreven forfatning ville derfor være et historisk vendepunkt i britisk statsforvaltning.

Kritik af manglende detaljer

Planerne møder dog allerede modstand. Kritikere peger ifølge BBC på, at forslagene fortsat mangler konkret substans – blandt andet er det uklart, hvor stor en andel af skatteprovenuet de regionale borgmestre reelt skal have adgang til, og hvordan fordelingen mellem rigere og fattigere regioner skal håndteres.

Der er også rejst spørgsmål om, hvorvidt en øget regional skattemagt vil skabe større økonomisk ulighed mellem regioner, hvis velstående områder kan generere markant højere skatteindtægter end mindre velstillede dele af landet. Denne bekymring har historisk været en central hindring for tidligere forsøg på fiskal decentralisering i Storbritannien.

Betydning for investorer og markeder

For investorer med eksponering mod britiske aktiver er reformen værd at følge på længere sigt. En mere decentraliseret skattestruktur kan påvirke, hvordan offentlige investeringer og infrastrukturprojekter finansieres regionalt, hvilket har relevans for sektorer som ejendomme, energi og lokal infrastruktur uden for London.

Samtidig kan udsigten til en skreven forfatning på sigt øge den institutionelle forudsigelighed i Storbritannien, hvilket historisk har været en faktor, internationale investorer har efterspurgt efter årene med usikkerhed omkring Brexit og skiftende regeringspolitikker. Det er dog stadig tidligt i processen, og både devolutionsplanen og forfatningsspørgsmålet skal først igennem en omfattende politisk behandling, før konkrete lovændringer kan forventes.

Kilder: The Guardian, BBC