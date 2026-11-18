Ved lukketid onsdag den 18. november stod C25 i 1.991,16. Det er stort set det samme som dagen før. Siden nytår er indekset oppe 9,16 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Af de 102 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 31, mens 53 faldt.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
Royal Unibrew steg mest med 2,42 pct. til 483,20 kr. FLSmidth & Co. faldt mest med 4,53 pct. til 485,00 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Royal Unibrew
|+2,42 %
|FLSmidth & Co.
|-4,53 %
|GN Store Nord
|+0,64 %
|Pandora
|-2,94 %
|NKT A/S
|+0,36 %
|Vestas
|-2,75 %
|Jyske Bank A/S
|-1,51 %
|Novo Nordisk
|-1,47 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Trifork (+5,45 pct.), MT Højgaard Holding (+2,64 pct.), H Lundbeck A/S (+2,22 pct.); størst fald havde TORM plc (-5,58 pct.), Grønlandsbanken (-2,23 pct.), Better Collective (-1,74 pct.).
Hvor pengene blev handlet
DSV havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (849.508 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|DSV
|1.448,50 kr.
|-0,99 %
|1,2 mia. kr.
|Novo Nordisk
|271,45 kr.
|-1,47 %
|1,2 mia. kr.
|Vestas
|181,95 kr.
|-2,75 %
|687 mio. kr.
|Genmab
|3.496,00 kr.
|-0,17 %
|385 mio. kr.
|A.P. Møller-Mærsk
|20.250,00 kr.
|-0,54 %
|307 mio. kr.
Sådan gik nabobørserne
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.991,16
|-0,09 %
|+9,16 %
|OMXS30
|3.285,42
|-0,06 %
|+13,96 %
|DAX
|26.095,30
|+0,19 %
|+6,55 %
|Euro Stoxx 50
|6.220,63
|+0,14 %
|+7,41 %
Insiderhandler i onsdagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|09.39
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels
|Salg
|739.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen torsdag
Regnskab onsdag kom fra Better Collective.
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra NKT A/S. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,8169 kr. (+0,32 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,07 kr. 100 norske kroner kostede 70,24 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 89,57 dollar pr. tønde (-1,79 pct.), guld 3.792,59 dollar pr. troy ounce (-1,50 pct.), sølv 47,47 dollar pr. troy ounce (+0,59 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 18. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.