DSV havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr.

→ DSV havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr.

Royal Unibrew steg mest med 2,42 pct., mens FLSmidth & Co. faldt 4,53 pct.

→ Royal Unibrew steg mest med 2,42 pct., mens FLSmidth & Co. faldt 4,53 pct.

C25 endte næsten uændret i 1.991,16 og er oppe 9,16 pct. siden nytår.

→ C25 endte næsten uændret i 1.991,16 og er oppe 9,16 pct. siden nytår.

Ved lukketid onsdag den 18. november stod C25 i 1.991,16. Det er stort set det samme som dagen før. Siden nytår er indekset oppe 9,16 pct.

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Af de 102 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 31, mens 53 faldt.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Royal Unibrew steg mest med 2,42 pct. til 483,20 kr. FLSmidth & Co. faldt mest med 4,53 pct. til 485,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Trifork (+5,45 pct.), MT Højgaard Holding (+2,64 pct.), H Lundbeck A/S (+2,22 pct.); størst fald havde TORM plc (-5,58 pct.), Grønlandsbanken (-2,23 pct.), Better Collective (-1,74 pct.).

Hvor pengene blev handlet

DSV havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (849.508 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.991,16 -0,09 % +9,16 % OMXS30 3.285,42 -0,06 % +13,96 % DAX 26.095,30 +0,19 % +6,55 % Euro Stoxx 50 6.220,63 +0,14 % +7,41 %

Insiderhandler i onsdagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.39 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels Salg 739.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen torsdag

Regnskab onsdag kom fra Better Collective.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra NKT A/S. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,8169 kr. (+0,32 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,07 kr. 100 norske kroner kostede 70,24 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 89,57 dollar pr. tønde (-1,79 pct.), guld 3.792,59 dollar pr. troy ounce (-1,50 pct.), sølv 47,47 dollar pr. troy ounce (+0,59 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 18. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.