C25 endte næsten uændret tirsdag, mens GN Store Nord steg 2,77 pct.

C25-indekset lukkede tirsdag den 27. oktober i 1.908,47, næsten uændret i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 4,62 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Af de 103 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 55, mens 35 faldt.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
GN Store Nord steg mest med 2,77 pct. til 114,95 kr. Pandora faldt mest med 2,29 pct. til 819,20 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|GN Store Nord
|+2,77 %
|Pandora
|-2,29 %
|DSV
|+2,39 %
|Carlsberg
|-1,45 %
|NKT A/S
|+2,38 %
|Ambu A/S
|-1,37 %
|Danske Bank
|+2,18 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-1,18 %
|Jyske Bank A/S
|+1,92 %
|Coloplast
|-0,60 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+8,36 pct.), DFDS A/S (+4,64 pct.), MT Højgaard Holding (+3,51 pct.); størst fald havde Netcompany Group A/S (-1,47 pct.), Embla Medical hf (-1,47 pct.), Better Collective (-1,14 pct.).
Dagens største omsætning
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,1 mia. kr. (4.101.457 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|259,50 kr.
|-0,36 %
|1,1 mia. kr.
|DSV
|1.394,00 kr.
|+2,39 %
|504 mio. kr.
|Genmab
|2.997,00 kr.
|+1,11 %
|484 mio. kr.
|Carlsberg
|953,60 kr.
|-1,45 %
|442 mio. kr.
|Vestas
|187,70 kr.
|+0,51 %
|351 mio. kr.
Andre indeks tirsdag
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.908,47
|+0,09 %
|+4,62 %
|OMXS30
|3.238,39
|+0,40 %
|+12,33 %
|DAX
|25.492,48
|+0,32 %
|+4,09 %
|Euro Stoxx 50
|6.139,16
|+0,37 %
|+6,00 %
Kalenderen onsdag
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra Alm. Brand, Brødrene A&O Johansen. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,7022 kr. (+0,20 pct.). En euro kostede 7,4741 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,42 kr. 100 norske kroner kostede 71,89 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 110,62 dollar pr. tønde (-0,22 pct.), guld 3.997,52 dollar pr. troy ounce (+0,10 pct.), sølv 53,96 dollar pr. troy ounce (+0,15 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 27. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.