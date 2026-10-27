C25 endte næsten uændret tirsdag, mens GN Store Nord steg 2,77 pct.

C25 endte næsten uændret tirsdag. Størst stigning: GN Store Nord (+2,77 pct.). Størst fald: Pandora (-2,29 pct.).

Novo Nordisk havde den største omsætning på ca. 1,1 mia. kr.

→ Novo Nordisk havde den største omsætning på ca. 1,1 mia. kr.

GN Store Nord steg mest med 2,77 pct., mens Pandora faldt 2,29 pct.

→ GN Store Nord steg mest med 2,77 pct., mens Pandora faldt 2,29 pct.

C25 lukkede tirsdag i 1.908,47, næsten uændret, og er op 4,62 pct. siden nytår

→ C25 lukkede tirsdag i 1.908,47, næsten uændret, og er op 4,62 pct. siden nytår

C25-indekset lukkede tirsdag den 27. oktober i 1.908,47, næsten uændret i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 4,62 pct.

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Af de 103 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 55, mens 35 faldt.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

GN Store Nord steg mest med 2,77 pct. til 114,95 kr. Pandora faldt mest med 2,29 pct. til 819,20 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+8,36 pct.), DFDS A/S (+4,64 pct.), MT Højgaard Holding (+3,51 pct.); størst fald havde Netcompany Group A/S (-1,47 pct.), Embla Medical hf (-1,47 pct.), Better Collective (-1,14 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,1 mia. kr. (4.101.457 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 259,50 kr. -0,36 % 1,1 mia. kr. DSV 1.394,00 kr. +2,39 % 504 mio. kr. Genmab 2.997,00 kr. +1,11 % 484 mio. kr. Carlsberg 953,60 kr. -1,45 % 442 mio. kr. Vestas 187,70 kr. +0,51 % 351 mio. kr.

Andre indeks tirsdag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.908,47 +0,09 % +4,62 % OMXS30 3.238,39 +0,40 % +12,33 % DAX 25.492,48 +0,32 % +4,09 % Euro Stoxx 50 6.139,16 +0,37 % +6,00 %

Kalenderen onsdag

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra Alm. Brand, Brødrene A&O Johansen. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,7022 kr. (+0,20 pct.). En euro kostede 7,4741 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,42 kr. 100 norske kroner kostede 71,89 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 110,62 dollar pr. tønde (-0,22 pct.), guld 3.997,52 dollar pr. troy ounce (+0,10 pct.), sølv 53,96 dollar pr. troy ounce (+0,15 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 27. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.