C25 endte næsten uændret torsdag, mens Carlsberg steg 3,60 pct.

C25-indekset lukkede torsdag den 15. oktober i 1.832,92, næsten uændret i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 0,48 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 51 af 100 danske aktier lukkede højere, og 43 lukkede lavere.
Største stigere og fald i C25 torsdag
Carlsberg steg mest med 3,60 pct. til 933,00 kr. Nordea faldt mest med 7,37 pct. til 117,50 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Carlsberg
|+3,60 %
|Nordea
|-7,37 %
|Royal Unibrew
|+3,56 %
|FLSmidth & Co.
|-2,59 %
|DSV
|+3,42 %
|Jyske Bank A/S
|-1,87 %
|Novo Nordisk
|+2,93 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-1,44 %
|Coloplast
|+2,90 %
|GN Store Nord
|-1,40 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Netcompany Group A/S (+3,49 pct.), DFDS A/S (+3,27 pct.), ALK-Abelló A/S (+2,92 pct.); størst fald havde Per Aarsleff Holding A/S (-3,90 pct.), MT Højgaard Holding (-3,60 pct.), Skjern Bank (-3,39 pct.).
Dagens største omsætning
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,5 mia. kr. (5.753.455 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|263,45 kr.
|+2,93 %
|1,5 mia. kr.
|DSV
|1.195,50 kr.
|+3,42 %
|580 mio. kr.
|Vestas
|184,00 kr.
|-1,00 %
|494 mio. kr.
|Novonesis
|458,00 kr.
|+2,00 %
|465 mio. kr.
|Danske Bank
|353,80 kr.
|-0,25 %
|429 mio. kr.
Norden og Europa
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.832,92
|+0,03 %
|+0,48 %
|OMXS30
|3.255,44
|-0,64 %
|+12,92 %
|DAX
|25.221,91
|-0,30 %
|+2,99 %
|Euro Stoxx 50
|6.147,80
|-0,69 %
|+6,15 %
Insiderhandler i torsdagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|15.26
|Q-Interline A/S
|Stengård Invest ApS, nærtstående til bestyrelsesmedlem Jakob Woetmann Larsen
|Anden
|–
|09.15
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til ledende medarbejder
|Salg
|–
|16.55
|Dantax A/S
|Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %)
|Salg
|255.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen fredag
Regnskab torsdag kom fra Nordea.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,6672 kr. (-0,49 pct.). En euro kostede 7,4750 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,94 kr. 100 norske kroner kostede 70,18 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,57 dollar pr. tønde (-1,87 pct.), guld 4.112,12 dollar pr. troy ounce (-1,04 pct.), sølv 55,74 dollar pr. troy ounce (-5,51 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 15. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.