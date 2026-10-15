C25 endte næsten uændret torsdag, mens Carlsberg steg 3,60 pct.

Nordea faldt mest med 7,37 pct. til 117,50 kr.

→ Nordea faldt mest med 7,37 pct. til 117,50 kr.

Carlsberg steg mest i C25 med 3,60 pct. til 933,00 kr.

→ Carlsberg steg mest i C25 med 3,60 pct. til 933,00 kr.

C25 lukkede torsdag i 1.832,92, næsten uændret i forhold til dagen før

→ C25 lukkede torsdag i 1.832,92, næsten uændret i forhold til dagen før

C25-indekset lukkede torsdag den 15. oktober i 1.832,92, næsten uændret i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 0,48 pct.

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Bredden: 51 af 100 danske aktier lukkede højere, og 43 lukkede lavere.

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Største stigere og fald i C25 torsdag

Carlsberg steg mest med 3,60 pct. til 933,00 kr. Nordea faldt mest med 7,37 pct. til 117,50 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Netcompany Group A/S (+3,49 pct.), DFDS A/S (+3,27 pct.), ALK-Abelló A/S (+2,92 pct.); størst fald havde Per Aarsleff Holding A/S (-3,90 pct.), MT Højgaard Holding (-3,60 pct.), Skjern Bank (-3,39 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,5 mia. kr. (5.753.455 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.832,92 +0,03 % +0,48 % OMXS30 3.255,44 -0,64 % +12,92 % DAX 25.221,91 -0,30 % +2,99 % Euro Stoxx 50 6.147,80 -0,69 % +6,15 %

Insiderhandler i torsdagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 15.26 Q-Interline A/S Stengård Invest ApS, nærtstående til bestyrelsesmedlem Jakob Woetmann Larsen Anden – 09.15 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til ledende medarbejder Salg – 16.55 Dantax A/S Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %) Salg 255.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen fredag

Regnskab torsdag kom fra Nordea.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,6672 kr. (-0,49 pct.). En euro kostede 7,4750 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,94 kr. 100 norske kroner kostede 70,18 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,57 dollar pr. tønde (-1,87 pct.), guld 4.112,12 dollar pr. troy ounce (-1,04 pct.), sølv 55,74 dollar pr. troy ounce (-5,51 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 15. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.