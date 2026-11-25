C25 faldt 0,90 pct. onsdag den 25. november og lukkede i 1.930,41. Siden nytår er indekset oppe 5,83 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Af de 97 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 23, mens 66 faldt.
Største stigere og fald i C25 onsdag
Novonesis steg mest med 2,04 pct. til 444,80 kr. Rockwool faldt mest med 15,64 pct. til 178,00 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Novonesis
|+2,04 %
|Rockwool
|-15,64 %
|Carlsberg
|+1,61 %
|NKT A/S
|-5,77 %
|A.P. Møller-Mærsk
|+0,74 %
|Vestas
|-3,92 %
|Ørsted
|+0,37 %
|Nordea
|-3,35 %
|Coloplast
|+0,36 %
|Jyske Bank A/S
|-3,22 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Bang & Olufsen (+2,27 pct.), Scandinavian Tobacco Group (+0,35 pct.); størst fald havde Skjern Bank (-6,34 pct.), cBrain (-5,27 pct.), Djurslands Bank (-5,26 pct.).
Mest handlede aktier
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 941 mio. kr. (3.430.744 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|274,30 kr.
|-0,13 %
|941 mio. kr.
|DSV
|1.376,50 kr.
|+0,07 %
|615 mio. kr.
|Vestas
|163,00 kr.
|-3,92 %
|544 mio. kr.
|Genmab
|3.771,00 kr.
|-1,00 %
|538 mio. kr.
|A.P. Møller-Mærsk
|18.995,00 kr.
|+0,74 %
|478 mio. kr.
Andre indeks onsdag
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.930,41
|-0,90 %
|+5,83 %
|OMXS30
|3.191,14
|-0,72 %
|+10,69 %
|DAX
|24.714,37
|-1,21 %
|+0,91 %
|Euro Stoxx 50
|5.902,73
|-1,68 %
|+1,92 %
I New York var handlen i gang, da rapporten blev lavet. S&P 500 stod kl. 17.10 dansk tid 2,83 pct. lavere end ved forrige lukning. Nasdaq 100 stod kl. 17.10 dansk tid 4,50 pct. lavere end ved forrige lukning.
Insiderhandler offentliggjort onsdag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|09.10
|Dampskibsselskabet Norden AS
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels
|Salg
|828.000 kr.
|16.11
|Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
|Mads Hørberg, bestyrelsesmedlem
|Køb
|501.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen torsdag
Regnskab onsdag kom fra Rockwool.
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra TCM Group. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valutakurser og råvarepriser
En dollar kostede 6,8238 kr. (+0,11 pct.). En euro kostede 7,4736 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,40 kr. 100 norske kroner kostede 69,23 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 88,66 dollar pr. tønde (+1,96 pct.), guld 3.636,36 dollar pr. troy ounce (+0,13 pct.), sølv 42,73 dollar pr. troy ounce (-1,03 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 25. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.