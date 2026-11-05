C25 steg 0,36 pct. torsdag, og GN Store Nord førte an

Ved lukketid torsdag den 5. november stod C25 i 2.033,92. Det er 0,36 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 11,50 pct.

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Af de 99 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 44, mens 46 faldt.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

GN Store Nord steg mest med 11,61 pct. til 124,00 kr. A.P. Møller-Mærsk faldt mest med 5,99 pct. til 20.870,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+15,43 pct.), Embla Medical hf (+3,12 pct.), Boozt (+1,79 pct.); størst fald havde Matas (-14,61 pct.), Solar (-3,30 pct.), TORM plc (-3,09 pct.).

Mest handlede aktier

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 2,2 mia. kr. (7.993.993 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Andre indeks torsdag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.033,92 +0,36 % +11,50 % OMXS30 3.342,93 +0,94 % +15,95 % DAX 26.586,05 +0,56 % +8,56 % Euro Stoxx 50 6.311,14 +0,73 % +8,97 %

Insiderhandler i torsdagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 16.02 Novo Nordisk A/S Martin Holst Lange, koncerndirektør, R&D og Chief Scientific Officer Salg 3,4 mio. kr. 09.04 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 714.000 kr. 14.54 AL Sydbank A/S Mark Alexander Luscombe, administrerende direktør Køb 165.000 kr. 14.54 AL Sydbank A/S Frank Finne Mortensen, vicedirektør (Vice CEO) Køb 125.000 kr. 14.54 AL Sydbank A/S Jørn Adam Møller, direktionsmedlem, CFO Køb 130.000 kr. 14.54 AL Sydbank A/S Stig Westergaard, direktionsmedlem, CRO Køb 102.000 kr. 14.54 AL Sydbank A/S Svend Randers, bankdirektør Køb 100.000 kr. 14.54 AL Sydbank A/S Gry Bandholm, bankdirektør Køb 93.000 kr. 09.32 Trifork Group AG Jørn Larsen, administrerende direktør (CEO) Køb 979.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen fredag

Regnskab torsdag kom fra A.P. Møller-Mærsk, Ambu A/S, Columbus, Genmab, GN Store Nord, Matas, NNIT, Ørsted.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab fredag fra Gubra, Schouw & Co.. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6457 kr. (-0,17 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,14 kr. 100 norske kroner kostede 71,53 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 94,01 dollar pr. tønde (-9,43 pct.), guld 3.953,15 dollar pr. troy ounce (+0,38 pct.), sølv 49,89 dollar pr. troy ounce (-1,46 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 5. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.