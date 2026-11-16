C25-indekset lukkede mandag den 16. november i 2.030,31, en stigning på 0,66 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 11,30 pct.

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Af de 100 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 39, mens 50 faldt.

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Største stigere og fald i C25 mandag

Novo Nordisk steg mest med 2,44 pct. til 285,25 kr. FLSmidth & Co. faldt mest med 8,89 pct. til 517,50 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde H Lundbeck A/S (+3,45 pct.), MT Højgaard Holding (+2,56 pct.), ALK-Abelló A/S (+1,93 pct.); størst fald havde Hove (-2,97 pct.), Scandinavian Tobacco Group (-2,25 pct.), DFDS A/S (-2,03 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,3 mia. kr. (4.612.585 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Andre indeks mandag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.030,31 +0,66 % +11,30 % OMXS30 3.352,01 -0,14 % +16,27 % DAX 26.735,91 -0,05 % +9,17 % Euro Stoxx 50 6.379,61 -0,11 % +10,16 %

Insiderhandler offentliggjort mandag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.23 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels Salg 746.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen tirsdag

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra ALK-Abelló A/S, UIE PLC. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,7932 kr. (+0,22 pct.). En euro kostede 7,4757 kr. (-0,04 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,34 kr. 100 norske kroner kostede 70,69 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 94,42 dollar pr. tønde (-0,10 pct.), guld 3.874,52 dollar pr. troy ounce (0,00 pct.), sølv 48,84 dollar pr. troy ounce (+0,41 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 16. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.