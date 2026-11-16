C25-indekset lukkede mandag den 16. november i 2.030,31, en stigning på 0,66 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 11,30 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Af de 100 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 39, mens 50 faldt.
Største stigere og fald i C25 mandag
Novo Nordisk steg mest med 2,44 pct. til 285,25 kr. FLSmidth & Co. faldt mest med 8,89 pct. til 517,50 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Novo Nordisk
|+2,44 %
|FLSmidth & Co.
|-8,89 %
|Genmab
|+2,35 %
|Novonesis
|-1,81 %
|Ørsted
|+1,16 %
|Royal Unibrew
|-1,09 %
|Coloplast
|+0,43 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-1,03 %
|GN Store Nord
|+0,34 %
|NKT A/S
|-0,93 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde H Lundbeck A/S (+3,45 pct.), MT Højgaard Holding (+2,56 pct.), ALK-Abelló A/S (+1,93 pct.); størst fald havde Hove (-2,97 pct.), Scandinavian Tobacco Group (-2,25 pct.), DFDS A/S (-2,03 pct.).
Hvor pengene blev handlet
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,3 mia. kr. (4.612.585 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|285,25 kr.
|+2,44 %
|1,3 mia. kr.
|DSV
|1.470,50 kr.
|-0,81 %
|677 mio. kr.
|Genmab
|3.529,00 kr.
|+2,35 %
|494 mio. kr.
|Vestas
|194,55 kr.
|0,00 %
|444 mio. kr.
|FLSmidth & Co.
|517,50 kr.
|-8,89 %
|289 mio. kr.
Andre indeks mandag
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|2.030,31
|+0,66 %
|+11,30 %
|OMXS30
|3.352,01
|-0,14 %
|+16,27 %
|DAX
|26.735,91
|-0,05 %
|+9,17 %
|Euro Stoxx 50
|6.379,61
|-0,11 %
|+10,16 %
Insiderhandler offentliggjort mandag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|09.23
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels
|Salg
|746.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen tirsdag
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra ALK-Abelló A/S, UIE PLC. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,7932 kr. (+0,22 pct.). En euro kostede 7,4757 kr. (-0,04 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,34 kr. 100 norske kroner kostede 70,69 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 94,42 dollar pr. tønde (-0,10 pct.), guld 3.874,52 dollar pr. troy ounce (0,00 pct.), sølv 48,84 dollar pr. troy ounce (+0,41 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 16. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.