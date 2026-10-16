C25 steg 0,69 pct. fredag, og Vestas førte an

C25-indekset lukkede fredag den 16. oktober i 1.863,57, en stigning på 0,69 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 2,16 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 61 af 100 danske aktier lukkede højere, og 29 lukkede lavere.
C25-aktierne der bevægede sig mest
Vestas steg mest med 3,23 pct. til 189,95 kr. Novo Nordisk faldt mest med 1,46 pct. til 259,60 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Vestas
|+3,23 %
|Novo Nordisk
|-1,46 %
|DSV
|+3,14 %
|Genmab
|-1,07 %
|Ørsted
|+2,39 %
|Novonesis
|-0,70 %
|Jyske Bank A/S
|+2,00 %
|Rockwool
|-0,42 %
|A.P. Møller-Mærsk
|+1,17 %
|Demant
|-0,06 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+6,57 pct.), NTG Nordic Transport Group (+5,53 pct.), MT Højgaard Holding (+2,99 pct.); størst fald havde ALK-Abelló A/S (-1,98 pct.), BioMar Group A/S (-1,72 pct.), TORM plc (-1,45 pct.).
Hvor pengene blev handlet
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,4 mia. kr. (5.268.052 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|259,60 kr.
|-1,46 %
|1,4 mia. kr.
|Vestas
|189,95 kr.
|+3,23 %
|809 mio. kr.
|DSV
|1.233,00 kr.
|+3,14 %
|752 mio. kr.
|Novonesis
|454,80 kr.
|-0,70 %
|433 mio. kr.
|A.P. Møller-Mærsk
|24.270,00 kr.
|+1,17 %
|329 mio. kr.
Norden og Europa
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.863,57
|+0,69 %
|+2,16 %
|OMXS30
|3.287,61
|+0,97 %
|+14,04 %
|DAX
|25.658,22
|+1,09 %
|+4,77 %
|Euro Stoxx 50
|6.214,48
|+0,75 %
|+7,31 %
Insiderhandler offentliggjort fredag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|09.15
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|1,1 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Valutakurser og råvarepriser
En dollar kostede 6,6461 kr. (-0,24 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,01 kr. 100 norske kroner kostede 70,30 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 103,69 dollar pr. tønde (-0,35 pct.), guld 4.112,12 dollar pr. troy ounce (-1,04 pct.), sølv 55,74 dollar pr. troy ounce (-5,51 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 16. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.