C25 steg 0,69 pct. fredag, og Vestas førte an

C25-indekset lukkede fredag den 16. oktober i 1.863,57, en stigning på 0,69 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 2,16 pct.

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Bredden: 61 af 100 danske aktier lukkede højere, og 29 lukkede lavere.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

Vestas steg mest med 3,23 pct. til 189,95 kr. Novo Nordisk faldt mest med 1,46 pct. til 259,60 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+6,57 pct.), NTG Nordic Transport Group (+5,53 pct.), MT Højgaard Holding (+2,99 pct.); størst fald havde ALK-Abelló A/S (-1,98 pct.), BioMar Group A/S (-1,72 pct.), TORM plc (-1,45 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,4 mia. kr. (5.268.052 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.863,57 +0,69 % +2,16 % OMXS30 3.287,61 +0,97 % +14,04 % DAX 25.658,22 +1,09 % +4,77 % Euro Stoxx 50 6.214,48 +0,75 % +7,31 %

Insiderhandler offentliggjort fredag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.15 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,1 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,6461 kr. (-0,24 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,01 kr. 100 norske kroner kostede 70,30 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 103,69 dollar pr. tønde (-0,35 pct.), guld 4.112,12 dollar pr. troy ounce (-1,04 pct.), sølv 55,74 dollar pr. troy ounce (-5,51 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 16. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.