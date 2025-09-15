California Resources overtager Berry i en aktietransaktion, hvilket skaber en stærkere californisk energileder

California Resources Corporation (CRC) har annonceret en endelig aftale om at overtage den andre olieproducent Berry Corporation i en aktietransaktion til en værdi af ca. 717 millioner dollars, inklusive Berrys nettogæld. Aftalen, som førte til et spring på 14% i Berrys aktiekurs efter annonceringen, er et klart konsolideringsspil designet til at skabe en mere effektiv og stærk indenlandsk energienhed. Denne strategiske kombination vil udnytte skala til at forbedre rentabiliteten og styrke den fusionerede virksomheds position på statens energimarked.

En strategi bygget på synergi og skala

Den primære begrundelse for fusionen er de betydelige operationelle og virksomhedsmæssige synergier, som den forventes at generere. CRC’s administrerende direktør, Francisco Leon, udtalte, at den fusionerede enhed forventer at realisere 80 millioner til 90 millioner dollars i årlige omkostningsbesparelser inden for 12 måneder efter afslutningen. På en pro forma basis ville det nye selskab have produceret cirka 161.000 tønder olieækvivalenter pr. dag og haft betydelige 652 millioner tønder i beviste reserver. Denne skalaforøgelse er central for strategien om at sænke omkostningerne og generere højere frie pengestrømme, som kan geninvesteres eller returneres til aktionærerne.

Finansiel teknik og markedspositionering

Aktietransaktionen er struktureret til at være skatteeffektiv, hvor Berry-aktionærer modtager 0,0718 aktier i CRC-aktier for hver Berry-aktie, en præmie på 15% baseret på de seneste lukkekurser. Efter gennemførelsen vil CRC-aktionærerne eje omkring 94% af det fusionerede selskab, hvilket afspejler dets dominerende position. For at optimere den fusionerede enheds balance har CRC til hensigt at refinansiere Berrys gæld ved hjælp af sine eksisterende kreditfaciliteter og kontanter. Denne finansielle strategi sigter mod at strømline det nye selskabs kapitalstruktur, samtidig med at den økonomiske fleksibilitet til fremtidig drift opretholdes.

Ledelse og regulatoriske medvind

Det fusionerede selskab vil blive ledet af CRC’s eksisterende direktionsteam og have hovedkvarter i Long Beach, Californien, hvilket sikrer kontinuitet i ledelse og operationel strategi. Fusionen udnytter også, hvad Berrys bestyrelsesformand, Renée Hornbaker, beskrev som “stærk medvind på den regulatoriske front”, hvilket tyder på et gunstigt miljø for den konsoliderede enheds fremtidige drift. Aftalen, som forventes afsluttet i første kvartal af 2026, repræsenterer et afgørende skridt i tilpasningen til det komplekse og udviklende energilandskab i Californien.