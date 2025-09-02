Canadisk fremstillingsindustri viser tegn på forbedring trods fortsat nedgang

Canadas fremstillingssektor oplevede sin syvende måned i træk med nedgang i august, men en ny rapport signalerer, at nedgangen kan være ved at miste momentum. Selvom sektoren stadig står over for betydelig modvind, især fra svag eksportefterspørgsel og prispres, forbedredes sektorens præstation i forhold til den foregående måned, hvilket giver et glimt af håb om en potentiel stabilisering.

Et langsommere fald peger på en potentiel bund

S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI), et vigtigt barometer for sektorens sundhed, steg til 48,3 i august fra 46,1 i juli. Selvom enhver aflæsning under 50 indikerer nedgang, var dette indeksets bedste præstation siden januar og tyder på, at faldet er aftagende. Ifølge S&P Global registrerede de vigtigste delindeks for produktion, nye ordrer og beskæftigelse alle langsommere fald sammenlignet med juli. Denne beskedne forbedring indikerer, at sektoren kan være ved at nærme sig en bund efter en længere periode med svaghed.

Handelstold er fortsat en stor modvind

Trods den lille forbedring i PMI fortsætter canadiske producenter med at nævne lavere efterspørgsel fra amerikanske kunder som den primære udfordring. Virkningen af ​​amerikanske toldsatser på canadisk eksport er fortsat en betydelig belastning for sektoren, hvilket afspejles i faldet på 7,5% i eksporten, der bidrog til Canadas BNP-nedgang på 1,6% i andet kvartal. Mens den indenlandske efterspørgsel har vist mere modstandsdygtighed, er den eksportorienterede fremstillingsindustri fortsat meget sårbar over for grænseoverskridende handelsspændinger. Fremadrettet vil sektorens genopretning sandsynligvis afhænge af en forbedring af den udenlandske efterspørgsel og en løsning på de igangværende handelstvister.