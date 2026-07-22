Canadiske dollar dykker til ugelavpunkt efter Trumps 50 pct.-told

Den canadiske dollar faldt til laveste niveau i en uge, efter Trump indførte 50 pct. told på canadiske varer og en bro-ceremoni blev aflyst.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den canadiske dollar faldt mandag til sit laveste niveau i en uge over for den amerikanske dollar, efter at Det Hvide Hus meddelte, at USA vil indføre 50 procent told på størstedelen af canadiske varer. Bevægelsen på valutamarkedet afspejler investorernes bekymring for, at den optrappede handelskonflikt mellem de to nordamerikanske nabolande kan ramme canadisk eksport og økonomisk vækst hårdt.

Ifølge The Guardian begrunder den amerikanske administration den nye told med, at Canada har diskrimineret uretfærdigt mod amerikanske biler, spiritus og mejeriprodukter, og at tolden kommer som svar på canadiske modforanstaltninger mod tidligere amerikansk told. De nye toldsatser rammer bredt, herunder vin, hockeystave og cement, og omfatter også varer, der tidligere har været beskyttet under handelsaftalen USMCA mellem USA, Mexico og Canada.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Bro-ceremoni aflyst som symbol på det frosne forhold

Konsekvenserne af den nye toldrunde blev hurtigt synlige uden for valutamarkedet. Financial Post oplyser, at Canada har valgt at aflyse en planlagt fejring med USA i forbindelse med åbningen af den nye bro mellem Detroit og Windsor, Ontario – et infrastrukturprojekt, der ellers skulle have markeret et samarbejde mellem de to lande. Aflysningen kom, kort efter at Trump havde bebudet den nye told, og understreger, hvor hurtigt den diplomatiske stemning mellem Washington og Ottawa er ændret.

Broen har symbolsk værdi som en af de vigtigste handelsforbindelser mellem de to lande, og den aflyste ceremoni sender et klart signal om, at forholdet mellem regeringerne lige nu er præget af konfrontation frem for fejring af fælles interesser.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod nordamerikanske aktier eller valuta er udviklingen relevant af flere grunde. En svækket canadisk dollar kan påvirke afkastet på investeringer i canadiske selskaber og råvareeksportører, da landets økonomi i høj grad er afhængig af handel med USA. Samtidig kan optrappede handelskonflikter mellem de to lande skabe bredere usikkerhed på de globale finansmarkeder, hvilket historisk har smittet af på både aktie- og valutakurser i Europa.

Told på varer som biler, alkohol og mejeriprodukter kan desuden ramme forsyningskæder, der også involverer europæiske og danske virksomheder med produktion eller salg i Nordamerika. Hvis konflikten eskalerer yderligere, kan det få afsmittende effekt på råvarepriser og fragtomkostninger, som i sidste ende kan mærkes af forbrugere og virksomheder langt fra selve konfliktens epicenter.

Markedsdeltagere vil formentlig følge nøje med i, om Canada svarer igen med yderligere modforanstaltninger, hvilket kunne lægge yderligere pres på den canadiske dollar og skabe mere volatilitet på valutamarkedet i den kommende tid.

Læs også: Trump-told får Canada til at aflyse fejring af ny grænsebro – Mexico fortsætter forhandlinger

Kilder: Investing.com, The Guardian, Financialpost