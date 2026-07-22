Canadiske virksomheder i vildrede efter Trumps 50 pct.-told

Trump har indført 50 pct. told på en bred vifte af canadiske varer. Samtidig genoptager USA og Mexico handelssamtaler om USMCA-aftalen.

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Den amerikanske præsident Donald Trump har indført en told på 50 procent på en bred vifte af canadiske varer. Ifølge BBC begrunder Trump tolden med, hvad han kalder “ulige behandling” af amerikanske produkter i Canada. Beslutningen har allerede sat sig spor blandt canadiske virksomheder og forbrugere, der beskriver situationen som frustrerende.

Samtidig med den nye told har USA og Mexico genoptaget handelssamtaler om den fælles nordamerikanske frihandelsaftale USMCA, skriver Investing.com. De to lande forsøger dermed at holde forbindelserne på plads, mens forholdet til Canada strammer til.

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Bred vifte af varer rammes

Ifølge BBC omfatter den nye told et bredt udsnit af canadiske eksportvarer til det amerikanske marked. Trump har flere gange tidligere brugt told som pressionsmiddel over for handelspartnere, men en sats på 50 procent markerer en markant optrapning i forhold til tidligere runder mod netop Canada.

Canadiske virksomheder og indbyggere reagerer ifølge BBC med frustration over den nye virkelighed, hvor priser og eksportvilkår ændrer sig med kort varsel. For canadiske eksportører betyder en told i den størrelsesorden i praksis, at deres varer bliver markant dyrere og dermed mindre konkurrencedygtige på det amerikanske marked.

Mexico forhandler videre om USMCA

Mens forholdet til Canada spidser til, fortsætter USA sine forhandlinger med Mexico om USMCA-aftalen, der binder de tre nordamerikanske økonomier sammen handelsmæssigt. Ifølge Investing.com er samtalerne blevet genoptaget netop i kølvandet på den nye Canada-told, hvilket peger på, at Washington forsøger at adskille håndteringen af de to naboer i sin handelspolitik.

Det efterlader et billede af en mere fragmenteret nordamerikansk handelsblok, hvor Mexico for nu undgår den samme konfrontationskurs, som Canada oplever. For virksomheder med forsyningskæder på tværs af landegrænserne skaber det usikkerhed om, hvilke regler der gælder fremadrettet.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er sagen endnu et eksempel på, at Trump-administrationens toldpolitik fortsat er en central usikkerhedsfaktor for de globale markeder. Eskalerende handelskonflikter mellem USA og traditionelle allierede som Canada kan påvirke både råvarepriser, valutakurser og selskaber med eksponering mod nordamerikansk handel.

Danske virksomheder med canadiske eller amerikanske leverandørkæder bør holde øje med, om tolden udløser modforanstaltninger fra canadisk side, hvilket historisk har ført til yderligere volatilitet på både aktie- og valutamarkeder. Den amerikanske dollar og den canadiske dollar er blandt de valutaer, der typisk reagerer hurtigt på den type handelspolitiske udmeldinger.

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Kilder: BBC, Investing.com