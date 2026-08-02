Capital One: Trump-konti blev lukket efter hvidvask-tjek

Capital One oplyser i en retssag, at Trump Organizations bankkonti blev lukket efter en anti-hvidvask-gennemgang – første gang en bank kobler Trump-familien til hvidvasksager.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

COF.US 209,01 ▼ -0,54% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Den amerikanske storbank Capital One Financial har for første gang offentligt begrundet, hvorfor den for flere år siden lukkede Trump Organizations bankkonti. Ifølge oplysninger fra banken skete lukningen efter en intern gennemgang foretaget af eksperter i bekæmpelse af hvidvask (AML – anti-money-laundering). Det skriver The Guardian.

Læs mere: Capital One Financial Aktie (COF): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Oplysningen er markant, fordi det er første gang en bank formelt har koblet bekymringer om hvidvask til Donald Trumps familievirksomhed. Capital One fremlagde forklaringen i et svar til retten fredag som led i sin forsvarsstrategi i en verserende retssag om lukningen af kontiene.

Retssag om ulovlig “debanking”

Trump Organization har sagsøgt Capital One og hævder, at banken ulovligt lukkede selskabets konti af religiøse eller politiske årsager – et fænomen der i USA går under betegnelsen “debanking”. Denne praksis har i de seneste år været genstand for stigende politisk opmærksomhed, hvor flere konservative aktører har beskyldt store banker for systematisk at lukke konti tilhørende personer og virksomheder med bestemte politiske tilhørsforhold.

Capital One forsøger nu at få sagen afvist ved at fremlægge en anden forklaring: At beslutningen om at lukke kontiene ikke var politisk motiveret, men derimod baseret på en almindelig risikovurdering fra bankens anti-hvidvaskeksperter. Ved at fremlægge denne begrundelse søger banken at underminere kernen i Trump Organizations påstand om diskriminerende behandling.

Baggrund fra 2021

Kontolukningen stammer fra en undersøgelse tilbage i 2021, hvor Trump Organizations bankforbindelser blev granskes nøje. Beslutningen om at afslutte kundeforholdet fulgte efter uroen omkring 6. januar-angrebet på den amerikanske kongresbygning, hvor flere finansielle institutioner distancerede sig fra Trump-relaterede virksomheder og personer.

Ifølge The Guardian markerer sagen dog en ny fase, fordi det nu for første gang fremgår formelt fra en bank, at det ikke blot handlede om omdømmerisiko eller politisk stillingtagen, men om konkrete hvidvaskrelaterede bekymringer, som blev vurderet af specialiserede compliance-medarbejdere.

Betydning for finanssektoren og investorer

Sagen har betydning ud over den konkrete tvist mellem Trump Organization og Capital One. Den indgår i en bredere amerikansk debat om, hvornår banker lovligt kan afslutte kundeforhold, og hvor grænsen går mellem legitim risikostyring og politisk motiveret diskrimination.

For investorer i den finansielle sektor – herunder danske investorer med eksponering mod amerikanske finansaktier – er sagen interessant, fordi udfaldet potentielt kan påvirke, hvor stramt banker fremover vil håndtere compliance-relaterede kontolukninger. Skærpet regulatorisk og politisk pres på debanking-praksis kan medføre øgede compliance-omkostninger eller retssagsrisiko for store amerikanske banker som Capital One, JPMorgan og Bank of America, der alle tidligere har været involveret i lignende sager.

Capital One-aktien handles på New York-børsen under tickeren COF, og selskabet er en af USA’s større kreditkort- og bankkoncerner. Sagen ventes at fortsætte i retten, hvor Capital One nu søger afvisning med henvisning til den nye forklaring om hvidvasktjek.

Kilder: Investing.com, The Guardian