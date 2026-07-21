Cardano gennemfører historisk hard fork besluttet af community i stedet for selskab

Cardano har opgraderet til protokolversion 11 med "Van Rossem"-hard forken. Første gang opgraderingen er stemt igennem af communityet og ikke af et selskab.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Cardano-netværket har lørdag gennemført en større protokolopgradering kaldet “Van Rossem”, der flytter mainnet til protokolversion 11. Opgraderingen er den første i Cardanos historie, hvor det ikke er et selskab bag netværket, der har trykket på knappen — men derimod communityet selv, der har stemt forkningen igennem, skriver Decrypt og CoinDesk.

Læs mere: Cardano Aktie (ADA): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Læs også: Saylor angriber Bitcoin-forslag BIP-110 med 110 argumenter

Fra selskabsstyring til community-demokrati

Historisk har opgraderinger af Cardano været drevet af de virksomheder, der oprindeligt byggede og udviklede netværket, herunder Input Output Global (IOG). Med “Van Rossem”-forken bliver denne dynamik brudt for første gang, da det er Cardano-communityet, der har afstemt og godkendt opgraderingen, fremgår det af dækningen fra både Decrypt og CoinDesk.

Det markerer et symbolsk skridt i Cardanos fortsatte bevægelse mod øget decentralisering — et af de centrale løfter, som proof-of-stake-blockchainen blev bygget på tilbage i 2015 af Ethereum-medstifter Charles Hoskinson.

Hvad ændrer protokolversion 11

Selve hard forken opgraderer Cardanos mainnet til protokolversion 11, hvilket indebærer tekniske ændringer i, hvordan netværket validerer og behandler transaktioner. For almindelige brugere og investorer betyder overgangen typisk, at noder og wallets skal opdatere deres software for at forblive kompatible med netværket, mens selve ADA-tokenet og eksisterende beholdninger ikke påvirkes direkte af skiftet.

Hard forks er en fast del af Cardanos udviklingscyklus og bruges til at rulle nye funktioner, sikkerhedsopdateringer og protokolforbedringer ud på tværs af netværket. Det unikke ved denne omgang er styringsmodellen bag beslutningen snarere end de tekniske detaljer i selve opgraderingen.

Betydning for ADA-investorer

For danske kryptoinvestorer, der følger ADA, understreger begivenheden Cardanos fortsatte fokus på decentraliseret governance — et tema, der ofte fremhæves som en konkurrencefordel over for netværk med mere centraliseret kontrol. Om den øgede community-styring på sigt får betydning for ADA’s kurs og investortillid, vil formentlig først vise sig, når flere community-drevne opgraderinger følger efter “Van Rossem”.

Cardano er et af de større blockchain-netværk målt på markedsværdi, og bevægelser i netværkets styringsstruktur følges tæt af både private og institutionelle investorer i kryptomarkedet.

Kilder: Bitcoinist, Decrypt, CoinDesk