Cathie Wood køber Tesla-aktier for 50 mio. dollar efter kursdyk på over 14 pct.

Ark Invest-chef Cathie Wood øger sin Tesla-beholdning, efter aktien styrtdykkede på skuffende kvartalstal. Se hvad det betyder for investorer.

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Cathie Wood, chef for Ark Investment Management, har igen slået til på Tesla-aktien. Ifølge oplysninger fra The Street og Investor’s Business Daily købte hendes fonde aktier i elbilproducenten for omkring 50 millioner dollar, efter at Tesla-aktien styrtdykkede med mere end 14 procent på baggrund af skuffende kvartalstal.

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Opkøbet fandt sted, kort efter at Tesla offentliggjorde kvartalsregnskab, der ifølge kilderne blev modtaget negativt af markedet. Kursfaldet, der ifølge Investor’s Business Daily lå på omkring 15 procent, udløste et umiddelbart opkøb fra Ark Invest, som gennem flere år har haft Tesla som en af sine mest markante positioner.

Wood kendt for at handle aktivt i regnskabssæsonen

Cathie Wood har et rygte som en investor, der handler intensivt netop i perioder med kvartalsregnskaber. Ifølge The Street er det et fast mønster, at hun bruger kursudsving efter regnskaber til enten at tage gevinst hjem eller øge eksponeringen i selskaber, hun tror på på lang sigt.

Tesla har historisk været en af de allervigtigste aktier i Ark Invests flagskibsfond, Ark Innovation ETF (ARKK), og selskabet indgår ofte blandt fondens største enkeltpositioner. Fondens strategi bygger på en overbevisning om, at Tesla på sigt vil profitere markant af udvikling inden for robotaxi-teknologi, kunstig intelligens og autonom kørsel – temaer, der ifølge kilderne fortsat er centrale i Woods investeringstese.

2025 har været et blandet år for Ark Innovation ETF

Ifølge The Street har Ark Innovation ETF haft et blandet forløb i 2025, hvor volatile teknologi- og vækstaktier har svinget betydeligt i takt med rentebevægelser og skiftende risikoappetit blandt investorer. Tesla-aktien, der er kendt for store udsving omkring regnskaber, har igen bidraget til den volatilitet, som fondens investorer må forholde sig til.

Den seneste nedtur i Tesla-aktien kommer, efter at selskabet præsenterede kvartalstal, der ifølge de to kilder ikke levede op til markedets forventninger. Et kursfald i den størrelsesorden – mellem 14 og 15 procent på en enkelt dag – er usædvanligt selv for en aktie som Tesla, der historisk har oplevet store udsving efter regnskaber.

Hvad betyder det for danske investorer?

Tesla er en af verdens mest omtalte og mest handlede aktier blandt danske privatinvestorer, ikke mindst via populære investeringsplatforme og pensionsdepoter med eksponering mod amerikanske teknologi- og vækstaktier. Store kursudsving i Tesla har derfor direkte betydning for mange danske porteføljer, uanset om man ejer aktien direkte eller gennem fonde med eksponering mod amerikanske megacap-selskaber.

Cathie Woods beslutning om at øge sin position, mens andre investorer sælger ud, understreger den vedvarende usikkerhed om, hvordan markedet skal prissætte Tesla på lang sigt. For danske investorer, der overvejer eksponering mod amerikanske vækstaktier, illustrerer episoden både den potentielle opside og den betydelige risiko, der følger med enkeltaktier som Tesla i perioder med regnskabsudmeldinger.

Det er endnu uklart, hvordan Tesla-aktien vil udvikle sig på kort sigt, og om Cathie Woods opkøb vil vise sig at være en god timing. Historisk har hendes aktive handelsstrategi omkring regnskaber både givet store gevinster og betydelige tab, afhængigt af markedets efterfølgende reaktion.

Kilder: Thestreet, Investors