Celsius-arving Ionic Digital stiger 26 pct. i Nasdaq-debut som AI-miner

Bitcoin-mineren Ionic Digital, født af Celsius' konkursbo, steg op mod 26 pct. ved sin Nasdaq-notering og nåede en markedsværdi på 2,8 mia. dollar.

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Bitcoin-mineren Ionic Digital fik en opsigtsvækkende start på sit liv som børsnoteret selskab. Aktien steg op mod 26 pct. på sin første handelsdag på Nasdaq og lukkede i 62,90 dollar, hvilket gav selskabet en markedsværdi på omkring 2,8 mia. dollar. Det skriver Cointelegraph.

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Fra Celsius’ konkursbo til egen aktie

Ionic Digital blev ikke skabt gennem en klassisk børsnotering, men via en direkte notering (direct listing), hvor eksisterende aktier optages til handel uden det traditionelle IPO-forløb med ny kapitalrejsning. Selskabet er bygget op omkring de mining-aktiver, der tidligere tilhørte Celsius Network, den udlånsplatform for kryptovaluta, som kollapsede under en gældskrise i 2022. Det bekræftes af både Cointelegraph og The Block.

Celsius’ mining-forretning blev en del af det opgør, kreditorerne fik i forbindelse med konkursbehandlingen, og de underliggende aktiver endte i sidste ende hos Ionic Digital. Selskabet har ifølge The Block for nylig overtaget den direkte drift af sine mineanlæg, som tidligere blev håndteret af den etablerede bitcoin-miner Hut 8. Det markerer en selvstændiggørelse af selskabet, som nu står med fuld kontrol over egne produktionsfaciliteter.

Fra ren mining til AI-infrastruktur

Ionic Digital positionerer sig ikke længere udelukkende som en bitcoin-miner, men som et selskab med fingrene i den bredere AI-infrastruktur. Ifølge både Cointelegraph og BeInCrypto udvider selskabet sine aktiviteter til at omfatte udlejning af regnekraft og datacenter-kapacitet, som kan bruges til AI-arbejdsbelastninger — en strategi, flere bitcoin-minere har taget til sig, efterhånden som efterspørgslen efter beregningskraft til kunstig intelligens er eksploderet.

BeInCrypto beskriver bevægelsen som en del af samme trend, som Hut 8 selv har drevet sin forretning i retning af, hvor traditionel bitcoin-mining suppleres eller delvist erstattes af AI-relateret hosting og leasing af serverkapacitet. For investorer betyder det, at Ionic Digitals værdiansættelse ikke længere alene afhænger af bitcoin-prisen og mining-økonomien, men i stigende grad også af efterspørgslen efter AI-computing.

Hvad betyder det for danske investorer

Debuten føjer sig til en række noteringer af krypto- og mining-relaterede selskaber på amerikanske børser, som danske investorer med adgang til amerikanske markeder kan følge med interesse. Sektoren for bitcoin-minere har over de seneste år gennemgået en markant omstilling, hvor selskaber i stigende grad forsøger at diversificere væk fra ren mining og ind i AI-hosting for at reducere afhængigheden af en volatil bitcoin-kurs.

En markedsværdi på 2,8 mia. dollar efter en direkte notering — uden traditionel kapitalrejsning — sender et signal om, at investorer ser potentiale i selskaber, der kombinerer eksisterende mining-infrastruktur med AI-eksponering. Samtidig er historien om Ionic Digitals oprindelse en påmindelse om, hvor volatile og uforudsigelige udfald konkurskrak i krypto-branchen kan have: Aktiver, der tabte enorm værdi under Celsius’ sammenbrud i 2022, indgår nu i et selskab med milliardværdi på Nasdaq.

For nu er det uklart, hvordan aktien vil klare sig på lidt længere sigt, men den kraftige stigning på debutdagen understreger den store investorinteresse for AI-eksponerede mining-selskaber i øjeblikket.

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Kilder: Cointelegraph, Theblock, Beincrypto