CFO i GreenMobility sælger alle sine aktier for 716.772 kr.

CFO Mads Korning har solgt alle sine aktier i GreenMobility. APMH Invest solgte Danske Bank-aktier for 15,2 mio. kr. og 5,4 mio. kr.

Der var køb i Dataproces Group, Swiss Properties Invest, Q-Interline og Scandinavian Investment Group.

→ Der var køb i Dataproces Group, Swiss Properties Invest, Q-Interline og Scandinavian Investment Group.

CFO Mads Korning har solgt alle sine aktier i GreenMobility. Det fremgår af en indberetning, som blev offentliggjort onsdag formiddag den 14. oktober. Salget omfattede 11.430 aktier og indbragte i alt 716.772 kr.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Korning stod bag en af flere insiderhandler, der blev offentliggjort fra tirsdag den 13. til fredag den 16. oktober. Der var salg i Danske Bank, Norden og Dantax. Der var køb i Dataproces Group, Swiss Properties Invest, Q-Interline og Scandinavian Investment Group.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Gentagne salg fra APMH Invest og Motortramp

APMH Invest A/S, der er nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen, solgte 42.480 aktier i Danske Bank for 15,2 mio. kr. Indberetningen blev offentliggjort tirsdag eftermiddag den 13. oktober. Onsdag eftermiddag den 14. oktober fulgte endnu en indberetning: APMH Invest solgte 15.000 aktier for 5,4 mio. kr. den 13. oktober.

I Norden har A/S Motortramp offentliggjort flere salg i tilbagekøbsprogram. Den 12. oktober solgte selskabet 2.681 aktier til kurs 401,71 kr. for ca. 1,1 mio. kr., og den 13. oktober solgte det 2.681 aktier til kurs 397,53 for ca. 1,1 mio. kr. Torsdag den 15. oktober blev et salg af 2.979 aktier til kurs 392,08 kr. offentliggjort, i alt ca. 1,2 mio. kr. Her er Motortramp angivet som nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels. Fredag den 16. oktober kom et salg af 2.979 aktier til kurs 378,51 kr., i alt ca. 1,1 mio. kr. Norden oplyste fredag den 16. oktober, at selskabet i perioden 9.-15. oktober købte 47.000 egne aktier for i alt ca. 18,5 mio. kr.

Dataproces-formandens selskab køber flere gange

Ulstrup Invest ApS står bag flere køb i Dataproces Group. Selskabet er nærtstående til bestyrelsesformand Mikkel Ulstrup. Tirsdag den 13. oktober blev to køb offentliggjort: 88.509 aktier for 337.131 kr. og 24.769 aktier for 100.784 kr. Onsdag morgen den 14. oktober fulgte 4.076 aktier for 16.756 kr.

I Swiss Properties Invest har bestyrelsesmedlem Michael Gregersen via sit selskab Finsk Invest Holding ApS købt i alt 2.481 aktier til 102 kr. pr. aktie, i alt 253.062 kr. Indberetningen kom tirsdag aften den 13. oktober.

Rettet emission i Q-Interline og direktørkøb i Scandinavian Investment Group

Torsdag den 15. oktober blev det offentliggjort, at Stengård Invest ApS har købt 160.000 nye aktier i Q-Interline for 400.000 kr. i en rettet emission. Selskabet er nærtstående til bestyrelsesmedlem Jakob Woetmann Larsen.

Torsdag den 15. oktober blev et salg i Dantax offentliggjort. Familien Bøgh Jensen Holding A/S solgte 846 aktier til kurs 301,09 for 254.723 kr. Selskabet er nærtstående til Peter Bøgh Jensen, som ejer 49,5 %.

Fredag den 16. oktober kl. 23.05 blev en indberetning fra Scandinavian Investment Group offentliggjort. Her købte adm. direktør Michael Hove i alt 197.551 aktier i selskabet for ca. 0,67 mio. kr.

Offentliggjort Selskab Handel 13/10 10.01 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,1 mio. kr. 13/10 11.05 Dataproces Group Nærtstående til bestyrelsesformand Mikkel Ulstrup købte aktier for 337.131 kr. 13/10 13.36 Dataproces Group Nærtstående til bestyrelsesformand købte aktier for 100.784 kr. 13/10 16.51 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen solgte aktier for 15,2 mio. kr. 13/10 17.43 Swiss Properties Invest Nærtstående til bestyrelsesmedlem købte aktier for 253.062 kr. (+1 handler) 14/10 09.04 Dataproces Group Nærtstående til bestyrelsesformand Mikkel Ulstrup købte aktier for 16.756 kr. 14/10 09.15 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,1 mio. kr. 14/10 10.33 GreenMobility CFO solgte aktier for 716.772 kr. 14/10 15.52 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen solgte aktier for 5,4 mio. kr. 15/10 09.15 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels solgte aktier for 1,2 mio. kr. 15/10 15.26 Q-Interline Nærtstående til bestyrelsesmedlem Jakob Woetmann Larsen købte aktier for 400.000 kr. 15/10 16.55 Dantax Nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %) solgte aktier for 254.723 kr. 16/10 09.13 Norden NORDEN har købt egne aktier i tilbagekøbsprogram 16/10 09.15 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,1 mio. kr. 16/10 23.05 Scandinavian Investment Group Administrerende direktør købte aktier for 670.221 kr. (+1 handler) Indberettede insiderhandler, offentliggjort tirsdag 13. oktober til fredag 16. oktober

Med en gratis konto på NPinvestor Pro får du besked, i samme minut en direktør eller et bestyrelsesmedlem i et dansk selskab handler.