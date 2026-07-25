CFTC giver Kraken grønt lys til regulerede perpetual futures i USA

Den amerikanske tilsynsmyndighed CFTC har givet kryptobørsen Kraken en “no-action relief”, der åbner for regulerede perpetual futures til amerikanske investorer.

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Den amerikanske finansielle tilsynsmyndighed CFTC (Commodity Futures Trading Commission) har den 24. juli meddelt, at den giver kryptobørsen Kraken en såkaldt “no-action relief”. Det betyder, at Kraken nu kan tilbyde CFTC-regulerede perpetual futures-kontrakter direkte til amerikanske detailinvestorer, uden at myndigheden agter at forfølge sagen som en overtrædelse af eksisterende regler, skriver CryptoNewsZ.

Beslutningen markerer et markant skifte i den regulatoriske behandling af krypto-derivater i USA. Perpetual futures — evighedskontrakter uden udløbsdato, der giver traders mulighed for at spekulere i prisudsving på kryptoaktiver med gearing — har hidtil primært været forbeholdt offshore-platforme uden amerikansk tilsyn. Med CFTC’s tilladelse kan Kraken nu tilbyde produktet lovligt og under regulatorisk opsyn til traders i hjemmemarkedet, bekræfter NewsBTC.

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Hvad betyder no-action relief konkret

En “no-action relief” er ikke en formel godkendelse af et produkt, men en officiel udmelding fra CFTC om, at myndigheden ikke vil indlede håndhævelsessager mod det pågældende selskab for den specifikke aktivitet, så længe visse betingelser overholdes. For Kraken betyder det i praksis grønt lys til at lancere og drive en platform for perpetual futures rettet mod amerikanske kunder, uden den juridiske usikkerhed der ellers har omgærdet den type produkter i USA.

Både CryptoNewsZ og NewsBTC bekræfter, at afgørelsen giver Kraken mulighed for at operere en derivatplatform under amerikansk tilsyn — noget der hidtil har været en sjælden konstruktion for kryptobørser i det amerikanske marked, hvor tilsynsmyndighederne traditionelt har været tilbageholdende med at godkende gearede kryptoprodukter til detailinvestorer.

Et signal om skiftende regulatorisk klima

Nyheden kommer i en periode, hvor amerikanske myndigheder generelt har lempet tonen over for kryptobranchen sammenlignet med de foregående år, hvor især CFTC’s søstermyndighed SEC var kendt for en aggressiv håndhævelseslinje mod flere store aktører i sektoren. CFTC’s beslutning om Kraken kan læses som endnu et tegn på, at amerikanske regulatorer i stigende grad søger at skabe klare, lovlige rammer for kryptoderivater frem for at presse aktiviteten offshore.

For Kraken, der er en af verdens største kryptobørser målt på handelsvolumen, er tilladelsen en strategisk fjer i hatten. Selskabet har tidligere signaleret ambitioner om at udvide sin produktpalette og styrke sin position i det amerikanske marked, hvor konkurrenter som Coinbase har haft en mere fremtrædende regulatorisk tilstedeværelse gennem børsnotering og tættere dialog med tilsynsmyndighederne.

Betydning for danske investorer

Selvom Kraken ikke er børsnoteret og afgørelsen i første omgang alene retter sig mod amerikanske traders, har udviklingen relevans for danske investorer med eksponering mod kryptomarkedet. En klarere amerikansk regulering af derivatprodukter kan øge den institutionelle interesse for krypto som aktivklasse og potentielt bidrage til større likviditet og mere stabile prisdannelser på tværs af globale kryptobørser — noget der historisk har haft afsmittende effekt på europæiske og danske investorers adgang til lignende produkter.

Derudover kan en mere krypto-venlig linje fra amerikanske tilsynsmyndigheder styrke sentimentet for kryptorelaterede aktier og fonde, som mange danske investorer i dag har adgang til via internationale platforme og ETF-produkter. Udviklingen understreger samtidig, hvordan reguleringsmæssige beslutninger i USA fortsat er en central drivkraft for prisdannelsen og investorstemningen i det globale kryptomarked.

Kilder: Cryptonewsz, Newsbtc