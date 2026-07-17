CFTC undersøger Trumps teleprompter-mand for indsigt i taler brugt til væddemål

Amerikanske tilsynsmyndigheder undersøger, om en mangeårig Trump-medarbejder brugte fortrolig viden om talerne til at score over 100.000 dollar på Kalshi.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske tilsynsmyndighed CFTC (Commodity Futures Trading Commission) er nu gået ind i sagen om en mangeårig teleprompter-operatør i Det Hvide Hus, der mistænkes for at have brugt sin adgang til Donald Trumps taler til at tjene penge på forudsigelsesmarkeder. Det skriver Financial Times, som beskriver, hvordan medarbejderen skal have opnået en gevinst på over 100.000 dollar ved at satse på såkaldte “mention markets” – væddemål om hvilke ord eller emner præsidenten nævner i sine taler.

Ifølge ABC News, som citeres af flere medier, herunder Cointelegraph og BeInCrypto, drejer sagen sig om væddemål placeret via platformen Kalshi, der tilbyder såkaldte event contracts – finansielle kontrakter, hvor man kan handle på udfaldet af konkrete begivenheder. Federale tilsynsfolk undersøger, om medarbejderen har handlet på baggrund af ikke-offentlig information, fordi hans stilling gav ham forhåndskendskab til indholdet af Trumps taler, før de blev holdt offentligt.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Sat på ulønnet orlov

Business Insider bekræfter, at medarbejderen er blevet sat på ulønnet orlov, mens sagen undersøges nærmere. Det er endnu uklart, om der bliver rejst formelle anklager, eller om sagen ender med interne konsekvenser i administrationen.

Sagen føjer sig til en række episoder, hvor personer med tætte bånd til det amerikanske politiske system er blevet undersøgt for at udnytte fortrolig viden til finansiel gevinst. NPinvestor har tidligere beskrevet, hvordan medarbejderen først blev fyret efter de oprindelige beskyldninger – nu viser det sig, at sagen også har fået myndighedernes officielle opmærksomhed i form af en CFTC-undersøgelse.

Læs også: Trumps teleprompter-mand fyret efter påstået insiderhandel på 100.000 dollar

Hvad betyder det for prediction markets?

Sagen sætter fokus på den hastigt voksende branche for forudsigelsesmarkeder, hvor platforme som Kalshi har oplevet stor vækst i USA det seneste år. Disse markeder minder om finansielle derivater, men bruges til at handle på udfaldet af alt fra valg og økonomiske nøgletal til, hvad en politiker siger i en tale.

For investorer og finansmarkederne generelt understreger sagen den regulatoriske gråzone, som event contracts fortsat befinder sig i. CFTC har i forvejen ansvaret for at føre tilsyn med denne type produkter, men branchen er relativt ny, og reglerne for, hvad der udgør ulovlig brug af intern viden på sådanne markeder, er endnu ikke fuldt afprøvet i praksis.

Skulle sagen ende med en formel sanktion eller en retssag, kan det få betydning for, hvordan Kalshi og lignende platforme fremover screener brugere og transaktioner for at undgå lignende tilfælde af misbrug af fortrolig information. Det kan i sidste ende påvirke rammerne for danske og internationale investorer, der handler på amerikanske forudsigelsesmarkeder, hvis regulatorisk skærpelse følger i kølvandet på sagen.

Politisk følsom timing

At en medarbejder tæt på selve præsidenten er i søgelyset, gør sagen ekstra følsom politisk. Financial Times bemærker, at sagen kommer på et tidspunkt, hvor Det Hvide Hus i forvejen er under pres for gennemsigtighed omkring økonomiske interesser blandt medarbejdere og familiemedlemmer med tilknytning til administrationen.

Ingen af de involverede parter har foreløbig kommenteret sagens detaljer offentligt ud over bekræftelsen af den ulønnede orlov, og det er uvist, hvornår CFTC’s undersøgelse forventes afsluttet.

Kilder: Financial Times, Business Insider, Cointelegraph, Beincrypto