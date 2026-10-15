Charlotte Dietzer køber 30.512 Tryg-aktier for 4,5 mio. kr.

Bestyrelsesmedlem i Tryg købte aktier for 4,5 mio. kr. Fire direktører flyttede aktier til pension, og en nærtstående solgte aktier i Norden.

Fire Tryg-direktører flyttede 24.075 aktier til pensionsdepoter til kurs 147,50 kr.

→ Fire Tryg-direktører flyttede 24.075 aktier til pensionsdepoter til kurs 147,50 kr.

Bestyrelsesmedlem i Tryg Charlotte Dietzer har købt 30.512 aktier i selskabet til kurs 147,90. Købet kostede 4,5 mio. kr. Indberetningen blev offentliggjort mandag eftermiddag den 12. oktober kl. 15.22.

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Tryg sendte to insidermeddelelser ud mandag den 12. oktober. Den anden handlede om direktionen.

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Fire Tryg-direktører flytter aktier til pensionsdepot

Lidt tidligere på dagen, mandag den 12. oktober kl. 14.46, offentliggjorde Tryg, at fire medlemmer af direktionen har overført i alt 24.075 aktier fra private depoter til pensionsdepoter. Overførslerne skete den 12. oktober til kurs 147,50 kr. Ifølge meddelelsen flyttede de fire direktører aktier for 3,6 mio. kr. til pensionsdepot.

Den administrerende direktør er en af de fire. Indberetningen omfatter den administrerende direktørs handel plus tre handler fra de øvrige direktionsmedlemmer. Aktierne er overført fra private depoter til pensionsdepoter.

Direktionens overførsel er opgjort til kurs 147,50 kr., mens Charlotte Dietzers køb skete til kurs 147,90. Hendes køb omfattede 30.512 aktier, mens direktionen i alt overførte 24.075 aktier.

Motortramp sælger 2.681 Norden-aktier

I Norden er der indberettet et salg. A/S Motortramp, der er nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels, har solgt 2.681 aktier i Norden til kurs 396,87. Salget indbragte i alt ca. 1,1 mio. kr.

Meddelelsen blev offentliggjort mandag formiddag den 12. oktober kl. 09.52. Det var den første af de fire indberetninger i denne opgørelse.

Aktieløn til Carsten Egeriis i Danske Bank

Den sidste indberetning kom fra Danske Bank mandag den 12. oktober kl. 16.17. Administrerende direktør Carsten Rasch Egeriis har fået overført 993 Danske Bank-aktier som aktieløn.

Aktielønnen gælder oktober 2026. De 993 aktier er hverken købt eller solgt, men overført til topchefen som aktieløn for oktober 2026.

Offentliggjort Selskab Handel 12/10 09.52 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels solgte aktier for 1,1 mio. kr. 12/10 14.46 Tryg Administrerende direktør handlede aktier for 3,6 mio. kr. (+3 handler) 12/10 15.22 Tryg Bestyrelsesmedlem købte aktier for 4,5 mio. kr. 12/10 16.17 Danske Bank Administrerende direktør handlede aktier Indberettede insiderhandler, offentliggjort mandag 12. oktober

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