Chip-panik sender Nasdaq mod korrektion, mens Dow stiger i sidste time

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Det amerikanske aktiemarked leverede tirsdag et splittet billede, hvor Dow Jones Industrial Average steg markant i handelens sidste time, mens Nasdaq Composite forblev stort set uændret. Det skyldes ifølge MarketWatch, at chipaktier fortsat er under massivt pres og trækker teknologitunge indeks nedad, selv når resten af markedet finder fodfæste.

Udsalget i halvlederaktier har taget karakter af noget, der ligner udbredt frygt blandt investorer. Ifølge Fortune beskriver analytikere situationen som en panik omkring AI-investeringerne, der rammer sektoren bredt og uden tydelig sondring mellem stærke og svage selskaber. Flere analytikere kalder udviklingen “indiskriminerende”, hvilket betyder, at selv chipselskaber med solide fundamentale forhold rammes af den generelle nervøsitet.

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Fra korrektion til panik

Investing.com beskriver i sit morgenoverblik, at det, der begyndte som en almindelig korrektion i chipsektoren, nu er eskaleret til det, mediet betegner som “panik-territorium”. Det underbygger billedet af, at frasalget ikke længere alene handler om værdisætning, men også om en bredere risikoaversion, hvor investorer trækker kapital ud af de aktier, der har drevet størstedelen af markedets opgang de seneste år.

Netop chipaktiernes rolle som lokomotiv for det bredere AI-drevne rally gør, at deres svaghed nu smitter af på hele Nasdaq-indekset. Selv om Dow Jones, der har en lavere teknologivægtning, har kunnet trække sig op i løbet af dagens sidste handelstime, forbliver Nasdaq fanget i en negativ spiral, drevet af de tunge halvlederselskaber.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Chipaktier har i flere år været blandt de mest efterspurgte investeringer globalt på grund af deres centrale rolle i udbygningen af AI-infrastruktur. Når frygten breder sig i denne sektor, mærkes det også i danske porteføljer, der ofte har eksponering mod amerikanske teknologi- og halvlederselskaber gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier.

En bredere nervøsitet omkring AI-investeringernes fremtidige indtjeningspotentiale kan desuden smitte af på andre AI-relaterede aktier og temaer, som mange private investorer har fået øget eksponering mod i takt med, at AI-narrativet har domineret markedet. Volatiliteten understreger dermed vigtigheden af risikospredning, når en enkelt sektor får så stor betydning for de brede amerikanske indeks.

Indiskriminerende udsalg skaber usikkerhed

Det er netop det indiskriminerende element i udsalget, der bekymrer flere markedsobservatører, ifølge Fortune. Når selv selskaber med stærke regnskaber og robuste forretningsmodeller rammes af samme negative bevægelse som mere spekulative aktører, tyder det på, at markedet i høj grad er drevet af sentiment og positionering frem for konkrete selskabsspecifikke nyheder.

Det gør det sværere for investorer at vurdere, hvornår udsalget bunder ud, og om den nuværende svaghed i chipsektoren repræsenterer en reel korrektion af overvurderede aktier, eller om det snarere er en overreaktion, der kan give indkøbsmuligheder på sigt. Uanset hvad vil de kommende handelsdage blive afgørende for, om Nasdaq formelt bevæger sig ind i korrektionsterritorium, defineret som et fald på mindst 10 procent fra den seneste top.

Læs også: Chip-udsalg eskalerer til panik: Nasdaq nærmer sig korrektion

Kilder: MarketWatch, Fortune, Investing.com