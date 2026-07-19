Chipaktier i bear market: Nvidia mister ETF-tronen til AMD, kinesisk IPO rammes

Halvlederaktier er faldet ind i en bear market. Skiftet ses i store ETF'er, hvor AMD nu overhaler Nvidia, og har allerede kostet på en stor kinesisk IPO.

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Halvlederaktier er for alvor kommet under pres. En bred nedtur i sektoren har sendt flere af de store chipnavne ind i, hvad markedsdeltagere definerer som en bear market – typisk et fald på mindst 20 procent fra en tidligere top. Ifølge MarketWatch er faldet bredt funderet, men samtidig er der argumenter for, at investorer ikke bør gå i panik.

Selvom AI-drevne chipaktier i flere år har været blandt de mest populære investeringstemaer på de globale markeder, er stemningen vendt markant. Nervøsitet om værdiansættelser, usikkerhed om tempoet i AI-investeringerne hos de store techselskaber samt bekymring for overkapacitet i hukommelses- og logikchips har alle bidraget til udsalget.

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AMD overhaler Nvidia i milliardstor ETF

Et konkret aftryk af sektorskiftet ses i den populære iShares Semiconductor ETF, der forvalter aktiver for omkring 45 milliarder dollar. Ifølge Crypto Briefing er AMD nu overhalet Nvidia i vægtning i fonden, mens Micron samtidig nærmer sig toppen. Udviklingen markerer et bemærkelsesværdigt skifte, efter at Nvidia i lang tid har været den ubestridte anfører i den kollektive halvlederhandel.

At AMD nu vejer tungere end Nvidia i en af sektorens mest fulgte indeksfonde, illustrerer, hvor hurtigt kapitalstrømmene kan flytte sig, når værdiansættelser strammes og investorer revurderer, hvilke selskaber der reelt drager fordel af AI-boomet. For de mange danske investorer, der har eksponering mod halvledersektoren gennem globale teknologifonde eller ETF’er, betyder det en anderledes selskabssammensætning i porteføljen, end tilfældet var for blot få måneder siden.

Selloff smitter af på kinesisk milliard-IPO

Uroen i chipsektoren har også ramt ud over de børsnoterede aktier. Ifølge Investing.com har den bredere nedtur dæmpet den institutionelle efterspørgsel efter CXMT’s børsnotering i Shanghai, som ellers sigter mod at rejse hele 8,6 milliarder dollar. Timingen understreger, hvor følsom appetitten på ny halvlederkapital er over for stemningsskift i den etablerede del af sektoren.

Når store institutionelle investorer bliver mere tilbageholdende med at deltage i en så stor kinesisk chip-IPO midt i en global selloff, sender det et signal om, at markedet i øjeblikket kræver en større risikopræmie for at investere i halvlederproduktion – uanset om det er etablerede amerikanske giganter eller nye kinesiske aktører, der søger kapital.

Er der grund til bekymring – eller ro?

Ifølge MarketWatch er der dog gode argumenter for, at investorer ikke skal lade sig skræmme unødigt af, at chipaktier teknisk set er gået ind i en bear market. Historisk har halvledersektoren været præget af kraftige udsving i begge retninger, og tidligere korrektioner i branchen har ofte været efterfulgt af genopretning, når det underliggende efterspørgselsbillede – ikke mindst drevet af AI, datacentre og cloud-infrastruktur – forbliver intakt.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier, hvad enten det er via enkeltaktier, investeringsforeninger eller globale indeksfonde, er sektorskiftet en påmindelse om, at selv de mest dominerende AI-navne kan blive udfordret på kort sigt. Samtidig understreger udviklingen vigtigheden af at se på den brede sektor frem for enkeltaktier, når man vurderer risikoen i en portefølje med stor teknologivægt.

Bevægelserne kommer i en periode, hvor globale renter og risikoappetit i forvejen er under pres fra geopolitisk uro, og hvor teknologisektoren generelt har været genstand for øget volatilitet. Dermed bliver chipsektorens udvikling en vigtig temperaturmåler for, hvordan investorer i de kommende måneder vurderer balancen mellem AI-optimisme og forsigtighed omkring værdiansættelser.

Kilder: MarketWatch, Cryptobriefing, Investing.com