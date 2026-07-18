Chipaktier rammer bear market efter værste uge i over et år – analytiker: Ingen panik

Halvlederaktier har tabt næsten 18 pct. i juli og oplevet den værste uge i mere end et år. En BofA-analytiker taler dog om en sund korrektion.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Halvlederaktier på Wall Street er kollapset ind i en klassisk bear market efter en uge med massive tab. Ifølge Financial Times har amerikanske chipaktier oplevet deres værste uge i mere end et år, og selloffet spredte sig fredag til resten af markedet, skriver Economic Times med henvisning til handelen på de amerikanske børser.

Det toneangivende Philadelphia SE Semiconductor Index (SOX) noterede sit stejleste ugentlige fald i over et år og er dykket knap 18 pct. alene i juli måned, fremgår det af Economic Times’ opgørelse. Trods faldet er indekset dog fortsat oppe med omkring 65 pct. år til dato – langt foran S&P 500’s stigning på cirka 9 pct. i samme periode.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Momentum-handler slår tilbage

Ifølge Financial Times er det netop de mest “high-flying” chipaktier – dem der har været drevet af momentum-handler under AI-boomet – der er blevet ramt hårdest. Investorer, der har spekuleret i fortsat opdrift, er nu blevet fanget, da tendensen vendte, skriver avisen.

Economic Times beskriver, hvordan halvlederaktier de seneste sessioner har ledt an i markedets bevægelser – først opad, nu nedad. Selloffet, der begyndte i chipsektoren, bredte sig i løbet af handelsdagen til et bredere risk-off-sentiment, og alle tre store amerikanske aktieindeks lukkede lavere både på dagen og ugen.

BofA: Ikke grund til panik

Mens overskrifterne peger på et alvorligt tilbageslag, maner en analytiker fra Bank of America til besindighed. Ifølge MarketWatch beskriver BofA-analytikeren udviklingen som et “reset” af sektoren snarere end starten på en dybere krise.

Analytikeren peger desuden på et sæsonmæssigt mønster: Halvlederaktier har historisk en tendens til at underperforme i tredje kvartal, hvilket ifølge MarketWatch taler for, at den aktuelle svaghed i høj grad kan tilskrives normale cykliske udsving frem for et fundamentalt skifte i sektorens vækstudsigter.

Betydning for danske investorer

Chipaktiernes himmelflugt har i år været en af de vigtigste drivere for globale aktieindeks, herunder for danske porteføljer med eksponering mod amerikansk teknologi. Et brat kursfald af denne størrelse rammer derfor bredt – ikke kun renset amerikanske techfonde, men også europæiske halvlederrelaterede aktier som ASML, der ofte bevæger sig i takt med den amerikanske chipsektor.

For danske investorer understreger ugens udvikling, hvor koncentreret markedets afkast har været omkring et forholdsvist snævert udsnit af AI- og chipaktier. Selv efter juli måneds tilbageslag er sektorens år-til-dato-afkast fortsat markant højere end det brede marked, hvilket viser, hvor stor en del af 2026’s aktiegevinster der har været drevet af netop denne håndfuld selskaber.

Læs også: Ny kinesisk AI-model Kimi K3 sender vestlige chipaktier ned

Kilder: MarketWatch, Financial Times, Economictimes