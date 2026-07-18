Chipaktier sender Wall Street ned i værste uge i over et år

Halvlederaktier styrtdykkede fredag og trak hele det amerikanske marked ned. Philadelphia-chipindeks har tabt næsten 18 pct. i juli alene.

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Wall Street lukkede fredag markant lavere, og alle tre store amerikanske indeks endte ugen med tab, efter at en bred nedtur i chipaktier bredte sig til resten af markedet. Det skriver MarketWatch og Financial Times, mens Economic Times bekræfter, at udsalget indledningsvis var koncentreret om halvlederselskaber, før det spredte sig til en bredere risikoaversion blandt investorer.

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Værste uge i over et år for chipsektoren

Philadelphia SE Semiconductor Index, der samler flere af de mest betydningsfulde amerikanske chipselskaber, har ifølge både MarketWatch og Financial Times haft sit værste ugentlige fald i over et år. Indekset er dykket knap 18 procent alene i juli måned, hvilket understreger, hvor hurtigt stemningen har vendt for en sektor, der ellers har været en af årets absolutte vindere.

Selv efter det seneste udsalg er chipindekset dog fortsat oppe med omkring 65 procent siden årsskiftet, viser tal citeret af Economic Times. Det står i skarp kontrast til det brede S&P 500-indeks, som i samme periode kun har leveret et afkast på cirka 9 procent – en påmindelse om, hvor stor en del af markedets fremgang i 2026 der reelt har hvilet på AI- og halvlederrelaterede aktier.

Momentum-strategier rammer en mur

Financial Times peger på, at meget af udsalget kan tilskrives såkaldte “momentum-trades” – strategier, hvor investorer har jagtet de aktier, der allerede er steget mest. Når den slags positioner bliver afviklet samtidig, kan det forstærke faldet betydeligt, fordi mange fonde og handelsalgoritmer sælger ud på samme tid.

Economic Times beskriver, hvordan chipaktierne først trak markedet ned tidligt på dagen, men at udsalget i løbet af handelsdagen bredte sig til øvrige dele af markedet, efterhånden som investorernes generelle risikovillighed aftog. Det resulterede i, at både Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq lukkede i rødt for både dagen og ugen som helhed.

Hvad betyder det for danske investorer?

Mange danske investorer har de seneste år øget deres eksponering mod amerikanske teknologi- og chipaktier – ofte via globale indeksfonde eller Nasdaq-tunge ETF’er, hvor selskaber inden for AI og halvledere fylder betydeligt. En så udbredt korrektion i sektoren rammer derfor ikke kun amerikanske porteføljer, men slår også igennem på danske depoter med amerikansk teknologi-eksponering.

Bevægelsen understreger samtidig, hvor koncentreret det amerikanske aktiemarkeds fremgang i 2026 har været omkring et relativt smalt segment af AI- og chipselskaber. Skulle udsalget fortsætte, kan det få betydning for den bredere risikoappetit globalt – herunder for europæiske og danske aktier, der ofte bevæger sig i takt med de store amerikanske indeks i perioder med markant øget markedsuro.

Ingen af kilderne peger på en enkelt konkret udløsende begivenhed for fredagens udsalg, men beskriver det som en fortsættelse af en bredere korrektion, der har ramt chipsektoren gennem hele juli. Investorer vil derfor formentlig følge nøje med i, om den kommende uges nøgletal og selskabsregnskaber kan bekræfte, om nedturen er midlertidig, eller om den markerer starten på en mere varig opbremsning i AI-drevne aktiekurser.

Kilder: MarketWatch, Economictimes, Financial Times