Chipaktier trækker Nasdaq og S&P 500 ned før storaflæggelser fra techgiganter

Bekymring for AI-milliardudgifter sender chipaktier ned, mens Dow stiger. Investorer venter spændt på regnskaber fra Microsoft, Amazon, Meta og Apple.

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Amerikanske aktier sendte blandede signaler fredag, da chipaktier trak Nasdaq og S&P 500 nedad, mens Dow Jones nærmede sig lukketid i grønt territorium. Baggrunden er en voksende bekymring blandt investorer om de enorme udgifter til kunstig intelligens, som store techselskaber planlægger – kort før flere af dem skal offentliggøre regnskaber.

Ifølge MarketWatch og Investing.com endte S&P 500 tæt på nul, men indeksets teknologisektor klarede sig markant dårligere end resten af markedet, fordi chipselskaber blev solgt fra. Nasdaq, der er tungt vægtet mod teknologiaktier, lå ligeledes lavere hen mod ugens afslutning.

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Alphabets capex-plan tændte bekymringen

Uroen blev ifølge Economic Times sat i gang, efter at Alphabet sent onsdag meldte ud, at selskabet vil hæve sine kapitalinvesteringer yderligere – selv mens det brænder store mængder kontantbeholdning af. Meddelelsen dæmpede investorernes appetit på tech-eksponering og fik flere til at stille spørgsmålstegn ved, om de gigantiske AI-investeringer på kort sigt kan tjene sig hjem.

Bekymringen kommer på et følsomt tidspunkt, hvor markedet afventer regnskaber fra flere af de såkaldte megacaps, herunder Microsoft, Amazon, Meta og Apple. Disse selskaber har alle øget deres AI-relaterede kapitaludgifter markant det seneste år, og investorerne holder nu nøje øje med, om væksten i omsætning og indtjening kan følge med de stigende omkostninger.

Faldende oliepriser gav modvind til det bekymrede marked

Mens teknologisektoren trak indekserne ned, fik det bredere marked et modstykke i form af faldende oliepriser. Ifølge Economic Times gav de lavere energipriser en vis støtte til Wall Street, selv om spændingerne i Mellemøsten fortsat er uafklarede og potentielt kan påvirke den globale forsyning.

Kombinationen af faldende olie og en sektorspecifik nedtur i chip- og techaktier illustrerer, hvor delt markedet aktuelt er: Dow Jones, der er mindre eksponeret mod de store teknologinavne, kunne derfor bevæge sig i den modsatte retning af Nasdaq og S&P 500 i timerne op mod lukning.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier – hvad enten det er via direkte aktiebeholdninger, indeksfonde eller pensionsopsparinger med globale aktieandele – er ugens bevægelser en påmindelse om, at AI-hypen ikke længere driver aktiekurserne ubetinget opad. Markedet er begyndt at kræve konkrete beviser på, at de massive investeringer i AI-infrastruktur kan omsættes til reel indtjeningsvækst.

Da flere danske investeringsforeninger og pensionsselskaber har betydelig eksponering mod amerikanske techgiganter, kan de kommende regnskaber fra Microsoft, Amazon, Meta og Apple blive afgørende for, om den nervøsitet, der prægede fredagens handel, viser sig at være forbigående eller starten på en bredere revurdering af AI-relaterede aktier.

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Kilder: MarketWatch, Investing.com, Economictimes