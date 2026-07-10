Circle afviser krav om at genudstede indefrosset USDC i sag i Wisconsin

Stablecoin-udsteder Circle beder domstol afvise foragtssag og hævder, at man teknisk ikke kan destruere og genudstede USDC i tredjeparts-wallets.

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Stablecoin-udstederen Circle har bedt en domstol i den amerikanske delstat Wisconsin om at afvise en straffesag om foragt for retten mod selskabet. Ifølge AMBCrypto argumenterer Circle for, at det ikke er teknisk muligt at ugyldiggøre og genudstede USDC-tokens, som befinder sig i wallets, selskabet ikke kontrollerer.

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Sagen har rødder i en påstået krypto-svindel, hvor en beboer i Wisconsin mistede mere end 381.000 USDC. Ifølge oplysningerne i sagen blev stablecoinsene overført fra kryptobørsen Crypto.com til en wallet kontrolleret af en formodet svindler.

Circle fastholder: Vi fulgte den første kendelse

Anklagemyndigheden hævder, at Circle indefrøs de omtalte aktiver efter at have modtaget en retskendelse, men senere nægtede at ugyldiggøre tokens og udstede erstatnings-USDC til den påståede ofre for svindlen. Det førte til en straffesag om foragt for retten mod Circle i april, fremgår det af AMBCryptos gennemgang af sagsakterne.

I sit svarskrift skriver Circle, at selskabet omgående efterlevede den første kendelse ved at blokliste den pågældende wallet-adresse, hvilket forhindrede de indefrosne USDC-tokens i at blive overført videre. Selskabet mener imidlertid, at en efterfølgende kendelse kræver handlinger, der reelt er teknisk umulige at udføre.

Baggrunden er, ifølge Circles egen forklaring, at tokensene lå i en tredjeparts-wallet uden for selskabets kontrol. Circle hævder, at det ikke besidder de private nøgler til denne wallet og derfor hverken kan overføre, ugyldiggøre, destruere eller “brænde og genudstede” USDC, der ligger der. Selskabet peger desuden på, at man ikke kan skabe erstatningstokens knyttet til aktiver, man først skal kunne ugyldiggøre.

Jurisdiktion og forhandlinger med den amerikanske justitsminister

Ud over det teknisk-argumentative forsvar bestrider Circle også, at retten i Wisconsin overhovedet havde jurisdiktion til at udstede dele af den pågældende kendelse. Ifølge selskabet befandt både virksomheden selv og de omtalte aktiver sig uden for delstaten.

Circle argumenterer desuden for, at foragtssagen udelader centrale fakta, herunder gentagne kommunikationsforløb med efterforskerne, hvor selskabet forklarede de tekniske begrænsninger ved USDC. Det fremgår af selskabets processkrift, som AMBCrypto har gennemgået.

Sagen afslører samtidig, at Circle har været i dialog med det amerikanske justitsministerium om en bredere mekanisme til at kompensere ofre i føderale efterforskninger. Ifølge selskabets svarskrift har disse drøftelser resulteret i en overordnet aftale om, at Circle frivilligt kan udstede erstatnings-USDC, efter der er faldet en endelig konfiskationskendelse, og der er iværksat en permanent blokering af den pågældende wallet.

Circle har bedt retten om enten at afvise sagen i sin helhed eller alternativt afholde et bevisretsmøde, hvor selskabet mener, at kritiske og udeladte fakta fra den oprindelige sag kan blive belyst.

En principiel test af stablecoin-udstederes muligheder

Sagen belyser en vigtig skillelinje i, hvordan regulerede stablecoins fungerer i praksis. Circle fastholder, at selskabet kan indefryse USDC ved at blokliste blockchain-adresser, men at det ikke kan tage direkte kontrol over tokens, der ligger i wallets, hvor Circle ikke besidder de private nøgler.

Ifølge Circle er det den tekniske arkitektur bag USDC – snarere end selskabets egen politik – der sætter grænserne for, hvad man kan gøre, når stablecoinsene først er kommet i tredjeparts besiddelse. Hvis retten tager stilling til disse argumenter, kan sagen ifølge AMBCrypto give yderligere afklaring af, i hvor høj grad stablecoin-udstedere kan tvinges til at tilbagekalde eller genskabe digitale aktiver på offentlige blockchains.

For danske og øvrige europæiske investorer, der handler eller opbevarer USDC, understreger sagen en central pointe: Selv de mest udbredte og regulerede stablecoins har tekniske og juridiske begrænsninger, når midler først forlader udstederens egen infrastruktur. Det kan få betydning for, hvor hurtigt og i hvilket omfang man kan forvente erstatning, hvis man selv skulle blive offer for svindel med krypto-aktiver, der involverer USDC.

Sagen kan desuden få betydning for Circles omdømme som udsteder, i takt med at selskabet – som blev børsnoteret i 2025 under tickeren CRCL – forsøger at positionere sig som en pålidelig og gennemsigtig aktør over for både myndigheder og institutionelle investorer i stablecoin-markedet.

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