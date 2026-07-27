Circle opkøber IBM’s blockchain-patenter og bliver USA’s største patentholder

USDC-udsteder Circle har overtaget IBM's blockchain-patentportefølje med næsten 1.000 patenter og styrker dermed sin position i onchain-infrastruktur.

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Circle, udstederen bag stablecoinen USDC, har opkøbt IBM’s blockchain-patentportefølje. Handlen omfatter mere end 680 patentfamilier og næsten 1.000 udstedte patenter på verdensplan, hvilket ifølge The Block gør Circle til den største blockchain-patentholder i USA.

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Prisen for opkøbet er ikke offentliggjort, skriver BeInCrypto. Circle beskriver selv opkøbet som en udvidelse af selskabets onchain finansielle infrastruktur-strategi, fremgår det af selskabets egen kommunikation ifølge AMBCrypto.

Fokus på supply chain og virksomhedsanvendelser

IBM’s blockchain-patenter har historisk haft et særligt tyngdepunkt inden for supply chain-applikationer, altså teknologi til at spore og verificere varer og transaktioner gennem forsyningskæder, oplyser Cointelegraph. Det er et område, hvor IBM i en årrække har været blandt de mest aktive patentindehavere globalt inden for blockchain-teknologi.

Med opkøbet overtager Circle altså ikke blot en stor mængde patenter, men også adgang til teknologi og intellektuel ejendom, der potentielt kan understøtte bredere virksomhedsanvendelser af blockchain ud over selve stablecoin-forretningen.

Konkurrence om stablecoin-standarder

Opkøbet finder sted i en periode, hvor konkurrencen om standarder for digitale dollar-tokens er tiltagende. IBM er ifølge BeInCrypto samtidig en af aktørerne bag Open USD, et konsortium der arbejder på en rivaliserende standard til Circles eget USDC.

Det rejser spørgsmålet, om patentopkøbet også skal ses som et defensivt træk, der kan give Circle et forhandlingsmæssigt eller juridisk værn i takt med, at flere aktører positionerer sig inden for stablecoin-infrastruktur og tokeniserede betalingsløsninger.

Betydning for investorer

Circle er børsnoteret under tickeren CRCL og har siden sin børsnotering tiltrukket stor interesse fra investorer, der ønsker eksponering mod stablecoin-markedet. USDC er en af de mest udbredte dollar-baserede stablecoins og bruges bredt i krypto-handel og som betalingsinfrastruktur.

For danske investorer, der følger krypto- og fintech-sektoren, understreger opkøbet, at konkurrencen om at eje den underliggende teknologi til digitale betalinger nu også udspiller sig gennem opkøb af patentporteføljer fra etablerede teknologigiganter som IBM. Det kan på sigt påvirke, hvem der sætter standarderne for, hvordan blockchain-baserede finansielle produkter udvikles og reguleres globalt.

Kilder: AMBCrypto, Theblock, Cointelegraph, Beincrypto