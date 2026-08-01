Citadel redder AI-hedgefond igen efter historisk momentumkollaps

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Hedgefonden Situational Awareness, opkaldt efter grundlægger Leopold Aschenbrenners opsigtsvakte AI-manifest, har måttet skære drastisk i sine aktiepositioner efter en historisk vending i markedets momentum udløste massive margin calls. Milliardærinvestoren Ken Griffin og hans firma Citadel er igen trådt til med en redningsaftale, skriver Investing.com.

Ramte på trods af roligt marked

Ifølge CNBC forvaltede Aschenbrenners fond op mod 45 milliarder dollar, da den kom under alvorligt pres. Det bemærkelsesværdige er, at kollapset skete uden nogen større generel markedsuro. I stedet blev fonden ramt af en pludselig og kraftig omvending i de momentum-drevne handelsstrategier, den byggede på, hvilket udløste en kæde af margin calls og tvang til hastigt frasalg af offentligt handlede aktiepositioner.

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Financial Times peger på, at Aschenbrenner grundlæggende havde ret i sin overordnede tese om AI-udviklingens retning, men fejlvurderede timingen. Fondens satsninger på AI-relaterede aktier var i høj grad finansieret med gæld, og da markedet bevægede sig modsat af de forventede mønstre, blev den giftige kombination af gearing og forkert retning fondens akilleshæl.

Griffin og Citadel griber ind igen

Ken Griffin og Citadel er ifølge Investing.com igen gået ind som redningsmand i en situation, hvor en stor AI-relateret fond var kommet i knibe. Ordet “igen” antyder, at Citadel tidligere har spillet en lignende rolle i forbindelse med uro på AI-aktiemarkedet, hvilket underbygger billedet af Griffin som en central stabilisator, når store, gearede væddemål på AI går galt.

Detaljerne om selve aftalens struktur er ikke fuldt offentliggjort, men det fremgår, at Citadels indgriben skal hjælpe med at afvikle eller overtage dele af Situational Awareness’ positioner, så det tvungne frasalg ikke eskalerer yderligere og skaber bredere smitteeffekter i markedet.

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Hvad betyder det for danske investorer

Episoden er endnu et eksempel på, hvor skrøbelige gearede AI-satsninger kan være, selv når det bredere aktiemarked ikke er i krise. For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologi- og AI-aktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, understreger sagen risikoen ved koncentrerede, momentumdrevne strategier finansieret med gæld.

Samtidig viser sagen, at store markedsaktører som Citadel spiller en stadig vigtigere rolle som stødpude, når enkelte hedgefonde kommer i problemer. Det kan begrænse de umiddelbare kursudsving i de underliggende AI-aktier, men det ændrer ikke ved, at de strukturelle risici ved høj gearing i AI-sektoren fortsat er til stede – noget danske investorer bør have med i deres risikovurdering, når de overvejer eksponering mod AI-temaet.

Sagen kommer oveni en periode, hvor AI-relaterede aktier allerede har oplevet betydelige udsving på Wall Street, og hvor flere store investorer har advaret om, at værdiansættelserne i sektoren kan være løbet foran den fundamentale udvikling. Situational Awareness-fondens skæbne føjer endnu et kapitel til den historie.

Kilder: Investing.com, Financial Times, CNBC