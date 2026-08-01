Citadels redningsaktion bremsede AI-aktiernes 3.000 mia. dollar-styrtdyk

Citadels indgreb over for hedgefonden Situational Awareness fik nervøse investorer til at trække vejret efter et massivt AI-aktieudsalg, viser flere kilder.

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Et kraftigt AI-aktieudsalg, der ifølge Financial Times udslettede omkring 3.000 milliarder dollar i markedsværdi, blev bremset, efter at hedgefonden Citadel greb ind over for den kriseramte fond Situational Awareness. Ifølge investorer citeret af Financial Times fungerede indgrebet som en tillidsvækkende faktor for nervøse aktører i teknologisektoren.

En fond bygget på AI-optimisme kollapsede

Situational Awareness er hedgefonden bag Leopold Aschenbrenner, kendt for sit tidligere essay om kunstig intelligens’ fremtid. Ifølge CNBC voksede fonden til at forvalte aktiver for omkring 45 milliarder dollar, men blev ramt af det, mediet beskriver som en historisk momentum-vending i markedet.

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Denne vending udløste margin calls, som tvang fonden til hastigt at nedbringe sine offentlige aktiepositioner. Ifølge CNBC skete kollapset selv i det, mediet karakteriserer som et forholdsvist roligt aktiemarked, hvilket understreger, hvor koncentreret og gearet fondens positioner tilsyneladende har været.

Citadel trådte til, før panikken bredte sig

Ifølge Financial Times greb Citadel ind i situationen omkring Situational Awareness på et tidspunkt, hvor frygten for en bredere nedsmeltning i AI-relaterede aktier var stigende. Kilder i markedet vurderer over for mediet, at aftalen fungerede som et signal om, at problemerne var under kontrol, hvilket dæmpede den videre uro i tech-aktier.

Uden en sådan reaktion havde risikoen ifølge de citerede investorer været, at tvangssalg fra en enkelt stor fond kunne have udløst yderligere nedsalg i AI-relaterede aktier på tværs af markedet — en dynamik, der ofte ses, når store, gearede positioner afvikles hurtigt.

Ekko af LTCM-krisen fra 1998

MarketWatch drager en direkte parallel mellem Situational Awareness’ sammenbrud og det berømte kollaps af hedgefonden Long-Term Capital Management (LTCM) i 1998. Ifølge mediet er der flere lighedspunkter mellem de to sager, end man umiddelbart skulle tro — herunder omfanget af gearing og den måde, en enkelt fonds problemer truede med at sprede sig til hele markedet.

Dengang krævede det en koordineret redningsaktion fra en række store banker for at undgå en systemisk krise. Denne gang var det tilsyneladende Citadels enkeltstående indgreb, der ifølge Financial Times fik markedet til at falde til ro, hvilket kan tyde på, at markedets aktører denne gang reagerede hurtigere på signalerne om stress.

Hvad det betyder for investorer

Episoden minder om, hvor koncentreret risikoen kan være i dele af AI-temaet, og hvor hurtigt uro i en enkelt stor fond kan brede sig til bredere aktieindeks. For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologiaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, understreger sagen vigtigheten af at være opmærksom på koncentrationsrisiko i porteføljer med stor AI-vægt.

Sagen kan også få betydning for, hvordan tilsynsmyndigheder og markedsdeltagere fremover vurderer risikoen ved store, gearede positioner i AI-relaterede aktier, i takt med at temaet fortsat udgør en betydelig andel af de globale aktieindeks, danske pensionsopsparinger ofte er eksponeret mod.

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Kilder: Financial Times, MarketWatch, CNBC